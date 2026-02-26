Anak jawab sepatah? Cara jadikan perbualan lebih bermakna
Perbualan kerap bantu kukuhkan pemahaman bahasa, tingkat keupayaan fahami bacaan
Feb 26, 2026 | 5:30 AM
Menurut penulis, ibu bapa boleh bertanyakan soalan terbuka kepada kanak-kanak bagi menggalakkan mereka untuk berfikir dan memberi jawapan lebih mendalam. - Foto fail
Ibu bapa dan pengasuh kepada kanak-kanak yang sudah bersekolah sudah tentu biasa menerima jawapan sepatah dua kata daripada mereka.
Perbualan antara kanak-kanak daripada pelbagai peringkat usia dengan orang dewasa yang prihatin dan mengambil berat memberikan manfaat besar kepada kesejahteraan mereka secara menyeluruh.
