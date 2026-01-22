SPH Logo mobile
Bapa ingin kongsi nilai hidup dengan anak melalui koleksi video peribadi

Gaya Hidup
Bapa ingin kongsi nilai hidup dengan anak melalui koleksi video peribadi

DNA Dunia Anakkanak-kanakBAPAVideo
Jan 22, 2026 | 5:30 AM

Bapa ingin kongsi nilai hidup dengan anak melalui koleksi video peribadi

Aurora BudiyantoRizky Budiyanto
Sejak anak perempuannya, Aurora Budiyanto, lahir pada 2021, Encik Rizky Budiyanto telah merakam ratusan video mengandungi pesanan dan pelajaran hidup yang satu hari nanti akan ditonton oleh anaknya apabila dia dewasa. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Lima hari selepas kelahiran anak perempuannya, Encik Rizky Budiyanto berdiri di sebuah taman permainan berhampiran rumahnya dan merakam satu video ringkas.

Tiada nasihat atau kata-kata berbunga dalam video itu, tetapi sekadar seorang bapa yang masih terkesima, meluahkan rasa syukur kerana anaknya lahir dengan sihat dan selamat.

DNA Dunia Anakkanak-kanakBAPAVideo
