SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Program pengayaan selepas sekolah dilancarkan di Masjid Al-Istighfar

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Gaya Hidup
Pengguna Berdaftar

Program pengayaan selepas sekolah dilancarkan di Masjid Al-Istighfar

Program ‘Ahlan After School Care’ kendalian Hayba Academy juga bakal dilancarkan di Masjid An-Nur pada Februari
DNA Dunia AnakPusat Penjagaan Pelajarmasjid
Jan 22, 2026 | 5:30 AM

Program pengayaan selepas sekolah dilancarkan di Masjid Al-Istighfar

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Hayba Academy, Ahlan After School Care
Satu ruang di aras tiga Masjid Al-Istighfar dimanfaatkan bagi menyokong pembelajaran dan perkembangan murid sekolah rendah di bawah program ‘Ahlan After School Care’ kendalian Hayba Academy. - Foto HAYBA ACADEMY

Satu program pengayaan baru telah dilancarkan baru-baru ini untuk memanfaatkan ruang yang kurang digunakan di masjid pada hari bekerja bagi menyokong pembelajaran dan perkembangan murid sekolah rendah.

Dilancarkan di Masjid Al-Istighfar di Pasir Ris pada 19 Januari, Ahlan After School Care (AASC) kendalian Hayba Academy merupakan program pengayaan Islam dan bahasa Arab pertama seumpamanya yang diadakan di masjid dan berlangsung selepas waktu persekolahan.

Laporan berkaitan
Bapa ingin kongsi nilai hidup dengan anak melalui koleksi video peribadiJan 22, 2026 | 5:30 AM
Anak beri sokongan apabila ibu tunggal lalui rawatan barah darahJan 15, 2026 | 5:30 AM
DNA Dunia AnakPusat Penjagaan Pelajarmasjid
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg