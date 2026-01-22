Program pengayaan selepas sekolah dilancarkan di Masjid Al-Istighfar
Program pengayaan selepas sekolah dilancarkan di Masjid Al-Istighfar
Program ‘Ahlan After School Care’ kendalian Hayba Academy juga bakal dilancarkan di Masjid An-Nur pada Februari
Jan 22, 2026 | 5:30 AM
Satu ruang di aras tiga Masjid Al-Istighfar dimanfaatkan bagi menyokong pembelajaran dan perkembangan murid sekolah rendah di bawah program ‘Ahlan After School Care’ kendalian Hayba Academy. - Foto HAYBA ACADEMY
Satu program pengayaan baru telah dilancarkan baru-baru ini untuk memanfaatkan ruang yang kurang digunakan di masjid pada hari bekerja bagi menyokong pembelajaran dan perkembangan murid sekolah rendah.
Dilancarkan di Masjid Al-Istighfar di Pasir Ris pada 19 Januari, Ahlan After School Care (AASC) kendalian Hayba Academy merupakan program pengayaan Islam dan bahasa Arab pertama seumpamanya yang diadakan di masjid dan berlangsung selepas waktu persekolahan.
