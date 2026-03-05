Encik Nur Muhammad Razali Abdul Hamid dan isterinya, Cik Nur Amira Abdul Hafiz, gemar bermain ‘Beyblade’ bersama anak mereka, Nur Muazzin Nur Muhammad Razali (kiri) dan Nur Muzaffar Nur Muhammad Razali. Permainan itu turut mengajar mereka tentang konsep fizik. - Foto BH oleh KHALID BABA