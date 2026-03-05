Belajar sambil bermain bantu anak timba pengalaman, bentuk watak
Pakar: Ibu bapa main peranan penting beri bimbingan, peluang bagi anak sahut cabaran
Mar 5, 2026 | 5:30 AM
Encik Nur Muhammad Razali Abdul Hamid dan isterinya, Cik Nur Amira Abdul Hafiz, gemar bermain ‘Beyblade’ bersama anak mereka, Nur Muazzin Nur Muhammad Razali (kiri) dan Nur Muzaffar Nur Muhammad Razali. Permainan itu turut mengajar mereka tentang konsep fizik. - Foto BH oleh KHALID BABA
Bagi sesetengah orang dewasa, Beyblade mungkin sekadar permainan kanak-kanak.
Tetapi bagi Encik Nur Muhammad Razali Abdul Hamid, gasing moden diperbuat daripada plastik dan besi itu merupakan wadah untuk anak-anaknya belajar tentang konsep fizik dan kemahiran sosial.
