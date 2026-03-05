SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

Belajar sambil bermain bantu anak timba pengalaman, bentuk watak

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Gaya Hidup
Pengguna Berdaftar

Belajar sambil bermain bantu anak timba pengalaman, bentuk watak

Pakar: Ibu bapa main peranan penting beri bimbingan, peluang bagi anak sahut cabaran
DNA Dunia AnakPembelajaranKegiatan Luar DarjahHOBI
Mar 5, 2026 | 5:30 AM
IZWANDI AZMAN
IZWANDI AZMAN

Belajar sambil bermain bantu anak timba pengalaman, bentuk watak

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Singapore, parents, experiental learning, DNA
Encik Nur Muhammad Razali Abdul Hamid dan isterinya, Cik Nur Amira Abdul Hafiz, gemar bermain ‘Beyblade’ bersama anak mereka, Nur Muazzin Nur Muhammad Razali (kiri) dan Nur Muzaffar Nur Muhammad Razali. Permainan itu turut mengajar mereka tentang konsep fizik. - Foto BH oleh KHALID BABA

Bagi sesetengah orang dewasa, Beyblade mungkin sekadar permainan kanak-kanak.

Tetapi bagi Encik Nur Muhammad Razali Abdul Hamid, gasing moden diperbuat daripada plastik dan besi itu merupakan wadah untuk anak-anaknya belajar tentang konsep fizik dan kemahiran sosial.

Laporan berkaitan
Semakin ramai ibu bapa sertakan anak dalam pembelajaran luar sekolahOct 23, 2025 | 5:30 AM
Anak jadi inspirasi ibu ceburi niaga aksesori rambutFeb 26, 2026 | 5:30 AM
DNA Dunia AnakPembelajaranKegiatan Luar DarjahHOBI
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg