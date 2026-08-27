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Bina ruang selamat: Panduan galak anak bercerita tentang keselamatan tubuh tanpa rahsia
Berbual secara terbuka ikut usia anak, bina kepercayaan agar anak mudah bersuara
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Kes kesalahan seksual yang menyaksikan dua beradik lelaki menjadi mangsa baru-baru ini, membuat ramai ibu bapa tersentak dan bimbang.
Ada yang menjadikan kejadian itu sebagai titik tolak untuk mengingatkan anak-anak tentang perbezaan antara sentuhan selamat dengan sentuhan tidak selamat.
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