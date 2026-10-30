Sesuap bubur lambuk ikan tenggiri bersama udang memberikan rasa amat menyenangkan, seolah-olah menikmati masakan air tangan ibu di rumah.

Teksturnya lembut, dengan rasa lemak dan kehangatan lada hitam yang tidak terlalu kuat, dilengkapi kemanisan semula jadi udang segar dan ikan.

Namun, di sebalik hidangan sederhana itu tersimpan kisah masyarakat Orang Laut yang suatu ketika dahulu bergantung pada hasil laut untuk menyara keluarga.

Kini, hidangan itu bersama asam pedas ikan karang dan sotong hitam diperkenalkan menerusi restoran sementara, Terumbu, di Clarke Quay Central, hingga 26 Disember.

Encik Firdaus Sani, bersama ibunya, Cik Nooraini Rani, yang membesar di Pulau Semakau. Melalui Terumbu, pasangan ibu dan anak itu berusaha mengekalkan resipi turun-temurun sambil memperkenalkan cita rasa masyarakat pulau kepada generasi baharu.
Encik Firdaus Sani, bersama ibunya, Cik Nooraini Rani, yang membesar di Pulau Semakau. Melalui Terumbu, pasangan ibu dan anak itu berusaha mengekalkan resipi turun-temurun sambil memperkenalkan cita rasa masyarakat pulau kepada generasi baharu. - Foto BH oleh ADAM MIFZAL FAIZAL

Diusahakan pengasas Orang Laut SG, Encik Firdaus Sani, bersama ibunya, Cik Nooraini Rani, yang membesar di Pulau Semakau, restoran itu mengetengahkan resipi keluarga yang diwarisi turun-temurun.

Nama Terumbu, yang bermaksud terumbu karang, dipilih kerana kepentingannya kepada ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pulau.

“Terumbu adalah kehidupan, nyawa laut. Ia sebahagian daripada ekologi yang menjadi tempat ikan hidup dan tempat masyarakat kami bergantung,” jelas Encik Firdaus kepada Berita Harian (BH).

Menurutnya, peluang membuka restoran itu tercetus selepas seorang peserta kegiatan berjalan kaki pesisir anjuran Orang Laut SG di West Coast Park merupakan penyewa Far East Organization dan memperkenalkan mereka kepada inisiatif Chef X @ Clarke Quay.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Orang ramai bersama Datuk Bandar Aubervilliers, Encik Sofienne Karroumi (tengah), dan Datuk Bandar Saint-Denis, Encik Bally Bagayoko, menyertai perarakan senyap bagi memperingati Encik Pengo Bossio Wangi, 26 tahun, yang maut dalam serangan tembakan berhampiran Paris, Perancis, pada 23 Oktober. Perarakan itu diadakan di Aubervilliers pada 25 Oktober 2026. Suspek berusia 39 tahun mengaku sengaja menyasarkan orang Islam serta individu berketurunan Afrika dan Afrika Utara dalam serangan yang turut mencederakan tujuh orang, termasuk seorang kanak-kanak berusia 11 tahun.

Lelaki Perancis mengaku sasar orang Islam, Afrika dalam serangan tembakan

Oct 30, 2026 | 2:02 PM
Penunjuk perasaan berhimpun di luar kediaman pemimpin Parti Yashar, Encik Gadi Eisenkot, di Herzliya, Israel, pada 29 Oktober 2026, bagi mendesaknya membentuk kerajaan campuran dengan parti-parti Arab Israel untuk menghalang Perdana Menteri, Encik Benjamin Netanyahu, daripada terus berkuasa. Desakan itu menyusuli keputusan pilihan raya Israel yang menyaksikan tiada blok memperoleh majoriti jelas, manakala parti-parti Arab memenangi 19 kerusi dan berpotensi menjadi penentu pembentukan kerajaan baru.

Parti Netanyahu dakwa Qatar bantu ‘curi’ pilihan raya Israel susulan kejayaan pengundi Arab

Oct 30, 2026 | 1:15 PM
Anggota Kerahan Perkhidmatan Negara (NSMen), Koperal (CPL) NS Mohammad Hafiz Mohammad Marzuki, tiba di Australia pada 21 Oktober untuk menyertai Latihan Wallaby (XWB) 2026 di Kawasan Latihan Shoalwater Bay (SWBTA), Queensland, sebagai anggota infantri berperisai dalam Batalion ke-408, Rejimen Berperisai Singapura (408 SAR).

Baru 3 hari gelar suami, anggota kerahan sertai Latihan Wallaby di Australia

Oct 29, 2026 | 6:00 PM
Dalam pusingan duet, finalis Izzan Adlan (kiri), bergandingan dengan naib juara ‘Anugerah 2001’ dan juara ‘Gegar Vaganza 12’ (GV12), Iskandar Ismail, untuk membawakan lagu ‘Mahakarya Cinta’ yang dipopularkan oleh Faizal Tahir. Izzan tetap memberikan persembahan terbaiknya meskipun berada dalam keadaan kurang sihat pada malam kemuncak pertandingan itu.

Semangat juang peserta bertanding tidak luntur hingga ke malam kemuncak ‘Anugerah 2026’

Oct 29, 2026 | 3:23 PM
Semasa sidang media di Bangunan Sultan Iskandar (BSI), Johor Bahru, Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia (AKPS), Datuk Mohd Nasaruddin M Nasir (tengah), menunjukkan gambar bahan bukti termasuk timbunan wang tunai yang cuba dibawa keluar dari Malaysia tanpa mengisytiharkannya.

Pasangan M’sia menuju S’pura ditahan, gagal isytihar hampir RM3j

Oct 29, 2026 | 2:36 PM
perniagaan kecantikan, kelas solekan, perkhidmatan pengantin

Bekas pramugari kembang niaga kecantikan tingkat kesedaran tentang jagaan kulit

Oct 27, 2026 | 5:30 AM
Encik Muhammad Aliff Mohamed Murat, merupakan Ketua Guru Bahasa Inggeris di My First Skool cawangan 49 Rivervale Crescent dan guru lelaki pertama menerima Anugerah Agensi Pembangunan Awal Kanak-Kanak (Ecda).

Pendidik prasekolah lelaki pertama raih anugerah Ecda

Oct 29, 2026 | 5:30 AM
keluarga Melayu, isu keibubapaan, membuat biskut

Jom BHerbual sambil buat biskut bersama Captain Roti!

Oct 17, 2026 | 2:29 PM
chagee, northpoint city, standee

Gurau mahu Chagee buka di pusat beli-belah Northpoint City, kini siap ada ‘standee’ sendiri

Oct 7, 2026 | 2:48 PM
Bumi Brew, kedai kopi milik Muslim, ruang masyarakat

4 sekawan ‘membumi’ belajar jadi barista demi buka kafe

Oct 2, 2026 | 2:57 PM

Ia merupakan satu inisiatif oleh Far East Organization yang menyediakan ruang percubaan bagi cef yang beroperasi dari rumah serta cef peribadi untuk mengendalikan restoran komersial yang lengkap.

Setelah enam tahun menerima tempahan makanan dari rumah pada hujung minggu, operasi restoran lima hari seminggu merupakan peluang baharu.

Gerakan tangan Cik Nooraini yang pantas dan cekap menyiang ikan tenggiri untuk hidangan asam pedas di Terumbu. Kemahiran itu diasah sejak beliau membesar di Pulau Semakau.
Gerakan tangan Cik Nooraini yang pantas dan cekap menyiang ikan tenggiri untuk hidangan asam pedas di Terumbu. Kemahiran itu diasah sejak beliau membesar di Pulau Semakau. - Foto BH oleh ADAM MIFZAL FAIZAL

“Mak saya memang mahu mencuba, tetapi agak takut kerana skala memasak untuk restoran jauh lebih besar.

“Ini peluang untuk melihat sama ada konsep ini boleh diteruskan pada masa depan,” katanya.

Menurut Encik Firdaus, keunikan masakan Orang Pulau terletak pada pemilihan bahan dan teknik memasak yang dibentuk oleh kehidupan di laut.

Misalnya, asam pedas dan sotong hitam keluarganya lebih menonjolkan penggunaan cili kering dan lada hitam berbanding sesetengah herba yang lazim digunakan.

“Masakan Orang Pulau agak berbeza walaupun kita serumpun. Ada kelainannya, tetapi rasanya tidak lari daripada masakan Melayu,” jelasnya.

Sotong hitam menggunakan sotong nos, atau sotong bermata hijau, yang secara tradisional ditangkap menggunakan tali pancing.

“Memang nak buat sotong hitam ini mengambil masa. Kena siang, cuci tiga hingga empat kali, kemudian masak sampai lembut sebelum masukkan bahan lain dan tunggu kuahnya pekat,” kongsi Cik Norani sambil gaul lauk itu.

Sotong hitam antara hidangan istimewa Terumbu, dengan kuah hitam yang pekat dan kaya dengan rasa.
Sotong hitam antara hidangan istimewa Terumbu, dengan kuah hitam yang pekat dan kaya dengan rasa. - Foto BH oleh ADAM MIFZAL FAIZAL

Hasilnya, sotong hitam mempunyai kuah pekat dan kaya dengan rasa, manakala asam pedas ikan karang menawarkan keseimbangan rasa masam dan pedas.

Bubur lambuk pula mengingatkan Encik Firdaus kepada neneknya, Cik Ninah Gap, yang sering menyediakan hidangan tersebut ketika beliau kecil.

“Dulu, apabila ada lebihan ikan, mereka tidak ada peti sejuk. Jadi, ikan itu ditumbuk dan dilenyek supaya tidak membazir.

“Bubur lambuk kami tidak menggunakan bunga lawang atau kayu manis. Kami gunakan lada hitam, serai dan ikan,” katanya.

Cik Nooraini menambah bahawa resipi ibunya turut menggunakan santan, halia dan daun salam, manakala ikan direbus, diasingkan tulang dan dikisar halus.

Hubungan masyarakat pulau dengan laut turut tercermin dalam cara mereka mendapatkan makanan.

“Kena ikut angin, kena ikut arus. Bukan campak pancing terus dapat ikan. Kena tahu kawasan mana yang sesuai,” kata Encik Firdaus.

“Kami memang anak laut. Dulu, walaupun mengandung enam bulan, masih berdayung keluar menangkap ikan,” kenang Cik Nooraini.

Sehingga kini, Terumbu turut menyokong nelayan bekas penduduk pulau yang masih menggunakan bubu untuk menangkap ikan di perairan Singapura.

Bagaimanapun, kebanyakan bekalan makanan laut diperoleh daripada pasar, manakala hasil tangkapan nelayan tersebut didapati apabila bekalannya mencukupi.

“Masih ada pak cik-pak cik nelayan yang turun ke laut setiap minggu. Kalau ada ikan, kami minta mereka bawa ke kedai.

“Kami mahu menyokong mereka, tetapi tidak mahu memberi tekanan kerana hasil tangkapan bergantung pada cuaca, terutama menjelang musim tengkujuh,” jelas Encik Firdaus.

Seawal 5 pagi, Cik Nooraini yang tinggal di Jurong sudah tiba di dapur Terumbi di Clarke Quay untuk mula memasak dengan periuk-periuk besar.
Seawal 5 pagi, Cik Nooraini yang tinggal di Jurong sudah tiba di dapur Terumbi di Clarke Quay untuk mula memasak dengan periuk-periuk besar. - Foto BH oleh ADAM MIFZAL FAIZAL

Di dapur, Cik Nooraini menyediakan masakan berdasarkan resipi ibu mereka, dengan kerja persiapan bermula seawal 5 pagi.

“Ada tanggapan bahawa makanan Melayu mesti murah. Tetapi penyediaannya mengambil masa dan memerlukan banyak tenaga.

“Kalau kita sendiri tidak menghargai makanan kita, siapa lagi yang akan menghargainya?” ujar Encik Firdaus.

Usaha itu turut dibantu anggota keluarga dan bekas penduduk pulau, sekali gus menghidupkan semangat gotong-royong yang menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat tersebut.

Bagi beliau, yang keluarganya berpindah dari Pulau Semakau ke tanah besar pada 1977, Terumbu bukan sekadar perniagaan, malah jambatan memperkenalkan sejarah masyarakat Orang Laut.

“Perwakilan itu penting, tetapi penyertaan juga penting. Apabila orang ramai mengenali budaya kami melalui makanan dan cerita, mereka akan lebih memahami kehidupan masyarakat ini,” katanya.

Malah, beliau menyimpan cita-cita lebih besar untuk membangunkan pusat pembelajaran budaya pesisir di West Coast.

“Kami sudah berbincang dengan beberapa pihak dalam sektor pemerintah. Harap-harap ia dapat menjadi kenyataan.

“Kami mahu ada tempat untuk berkongsi dan bercerita tentang budaya kami,” katanya.

Bagi Encik Firdaus, usaha itu penting agar warisan masyarakat Orang Laut tidak hilang bersama perubahan persekitaran pesisir.

Alamat: 6 Eu Tong Sen Street, #03-103/104, Singapura 059817

Waktu Operasi: Selasa hingga Sabtu (hingga 26 Disember 2026), 11 pagi hingga 9 malam

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Kafe sajian Orang Pulau terima sambutan hangat, terpaksa masak tiga kali gandaOct 28, 2026 | 6:26 PM
Kaki Makanbudaya melayuorang lautF&B