Sayangku Rim Rim membesar dalam dakapan kasih seorang datuk. Mereka berkongsi tarikh lahir yang sama – 23 Disember, hari yang selalu dihiasi doa dan senyum sederhana. Rim pernah berangan, ingin menghadiahkan datuk sebuah hadiah istimewa. Namun Allah lebih menyayangi, datuk pergi sebelum impian kecil itu sempat terlaksana. Kini setiap helaian buku itu jadi pengganti pelukan, jadi jambatan rindu antara cucu dan datuk, kasih yang tidak pernah mati, hanya berpindah ke syurga abadi. - Foto ALAM CAHAYA