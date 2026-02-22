Artis jemputan serta ahli keluarga seniman dan seniwati bergambar sempena pelancaran buku dwibahasa edisi kedua, ‘Musika – Arena Muzik Silam di Malaya’, hasil karya Azlan Mohamed Said (baris depan, empat dari kanan) yang berlangsung di The Pod, Lembaga Perpustakaan Negara (NLB), pada 24 Januari. - Foto AZLAN MOHD SAID