Buku ‘Musika’ abadikan legasi perintis seni muzik Malaya

Gaya Hidup
Buku ‘Musika’ abadikan legasi perintis seni muzik Malaya

Catat evolusi muzik dari 1900-an hingga lewat 1960-an dengan kemas kini maklumat untuk edisi kedua
BH LABMata-MatahiburanveteranmuzikBANGSAWANteater
Feb 22, 2026 | 5:30 AM
RUBIAH MOHD
RUBIAH MOHD

Azlan Mohd Said, Said Tenor, NLB, musika arena muzik silam di Malaya
Artis jemputan serta ahli keluarga seniman dan seniwati bergambar sempena pelancaran buku dwibahasa edisi kedua, ‘Musika – Arena Muzik Silam di Malaya’, hasil karya Azlan Mohamed Said (baris depan, empat dari kanan) yang berlangsung di The Pod, Lembaga Perpustakaan Negara (NLB), pada 24 Januari. - Foto AZLAN MOHD SAID

Pepatah Melayu ‘Harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggalkan nama’ tidak selalunya benar bagi ramai perintis seni tanah air.

Ramai yang sumbangannya sejak 1900-an tidak pernah dirakamkan secara rasmi.

Laporan berkaitan
Jiwa besar Cikgu Yusnor Ef: Mengenang legasi seni dan penulis lirikApr 16, 2025 | 4:05 PM
Veteran syukur lagu Raya lama ‘tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan’Mar 21, 2025 | 1:20 PM
BH LABMata-MatahiburanveteranmuzikBANGSAWANteater
