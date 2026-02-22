Buku ‘Musika’ abadikan legasi perintis seni muzik Malaya
Buku ‘Musika’ abadikan legasi perintis seni muzik Malaya
Catat evolusi muzik dari 1900-an hingga lewat 1960-an dengan kemas kini maklumat untuk edisi kedua
Feb 22, 2026 | 5:30 AM
Artis jemputan serta ahli keluarga seniman dan seniwati bergambar sempena pelancaran buku dwibahasa edisi kedua, ‘Musika – Arena Muzik Silam di Malaya’, hasil karya Azlan Mohamed Said (baris depan, empat dari kanan) yang berlangsung di The Pod, Lembaga Perpustakaan Negara (NLB), pada 24 Januari. - Foto AZLAN MOHD SAID
Pepatah Melayu ‘Harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggalkan nama’ tidak selalunya benar bagi ramai perintis seni tanah air.
Ramai yang sumbangannya sejak 1900-an tidak pernah dirakamkan secara rasmi.
