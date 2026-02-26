Pengguna Berdaftar
Buku pupuk semangat Ramadan
Feb 26, 2026 | 5:30 AM
Komik Ramadan: Amani & Kawan-Kawan Melalui kisah Amani dan rakan-rakan, komik ini mengajak kanak-kanak mengisi Ramadan dengan kegiatan berfaedah. Ceritanya ringan dan menyeronokkan, sambil menyemai semangat berpuasa dan persahabatan. Nombor Panggilan: J 297.53 AMA - Foto NLB
Berikut adalah saranan bahan bacaan oleh pustakawan daripada Unit Bahasa Melayu, Lembaga Perpustakaan Negara (NLB).
Buku boleh dipinjam daripada perpustakaan awam.
