Komik Ramadan: Amani & Kawan-Kawan Melalui kisah Amani dan rakan-rakan, komik ini mengajak kanak-kanak mengisi Ramadan dengan kegiatan berfaedah. Ceritanya ringan dan menyeronokkan, sambil menyemai semangat berpuasa dan persahabatan. Nombor Panggilan: J 297.53 AMA - Foto NLB