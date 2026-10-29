Sebotol Hati Nombor Panggilan: J P EMI Amy menemui beberapa kepingan hati dalam sebuah botol. Salah satu daripada kepingan tersebut kelihatan patah, lalu diperbaikinya. Beliau mengembalikan bakinya kepada pemilik masing-masing. Namun, Amy tidak dapat mencari pemilik hati yang patah itu. Buku kecil ini mengingatkan kita bahawa akan sentiasa ada ruang dalam hati kita untuk kasih sayang dan persahabatan. - Foto NLB