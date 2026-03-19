Buku raikan suasana Hari Raya
Mar 19, 2026 | 5:30 AM
Selamat Hari Raya, Owly! Dalam buku tulisan Razisatul Asyifah Ismail ini, Owly dan rakannya beraya di rumah Nek Som, namun suasana ceria terganggu apabila perut Owly tiba-tiba sakit. Kisah ini mengajak pembaca memahami punca dan cara menangani keadaan tidak selesa ketika beraya. Nombor Panggilan: J P RAZ - Foto NLB
Berikut adalah saranan bahan bacaan oleh pustakawan daripada Unit Bahasa Melayu, Lembaga Perpustakaan Negara (NLB).
Buku boleh dipinjam daripada perpustakaan awam.
Bidin Bikin Baju Kipas Buku tulisan Farihan Bahron ini menampilkan Bidin yang teruja menyambut Hari Raya, berbaju Melayu baru, tetapi rasa panas dan gatal mengganggu keselesaannya. Dengan kreativiti, Bidin mencari cara untuk kekal selesa sambil tetap bergaya. Nombor Panggilan: J SING FAR - Foto NLB
Enaknya Lemang Ini Penulis Najidah Mohamed mengisahkan Hari Raya di mana penduduk kampung bergotong-royong menyediakan lemang untuk majlis rumah terbuka Aidilfitri. Kisah ini menonjolkan semangat kerjasama dan keindahan tradisi dalam menyambut perayaan bersama. Nombor Panggilan: J P NAJ - Foto NLB
Penggunaan bahasa Melayu generasi muda: Minat ada, yakin tiadaMar 19, 2026 | 5:30 AM
Pengalaman luar dengan anak cetus idea anjur sesi bermain di kawasan hijauMar 12, 2026 | 5:30 AM