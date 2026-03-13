Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Sempena Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri, Cat & The Fiddle memperkenalkan beberapa perisa baru termasuk ‘Kurma Date Basque Cheesecake’, ‘Matcha Strawberry Basque Cheesecake’, serta pilihan ‘Matcha Basque Cheesecake’ yang dipadankan dengan coklat Valrhona. - Foto CAT & THE FIDDLE

Menjelang Aidilfitri, aneka manisan dan set hadiah ditawarkan, sesuai dikongsi bersama keluarga dan rakan tersayang.

Selain menikmati juadah di restoran, ramai juga memilih untuk membawa pulang atau menghadiahkan sajian istimewa bagi memeriahkan kunjungan rumah terbuka.

Mdm Ling Bakery

Mdm Ling Bakery menawarkan pelbagai pilihan biskut, termasuk ‘Purple Sweet Potato Cookies’, ‘Kopi Siew Dai Cookies’, ‘Pandan Pineapple Balls’, ‘Red Velvet Biscoff Cookies’ dan ‘Peanut Cookies’. - Foto MDM LING BAKERY

Selain biskut daripada Mdm Ling Bakery, pelanggan boleh memesan beg khas berserta biskut, sesuai sebagai hadiah sempena Hari Raya. - Foto MDM LING BAKERY

Antara jenama dengan pilihan istimewa ialah Mdm Ling Bakery, yang memperkenalkan pelbagai jenis biskut sesuai dijadikan buah tangan Hari Raya.

Plihan kuih mereka menampilkan sekitar 20 jenis biskut dan snek.

Antara pilihan yang popular termasuk Premium Pineapple Balls, Almond Cookies, Green Pea Cookies dan Premium Anchor Butter Cookies dari New Zealand.

Selain itu, terdapat juga variasi kreatif yang semakin mendapat perhatian pelanggan seperti Salted Caramel Almond Cookies, Kopi Siew Dai Cookies, Red Velvet Biscoff Cookies dan Molten Chocolate Cookies. Harga biskut bermula daripada $11.80 hingga $29.80.

TWG Tea

TWG Tea memperkenalkan pilihan teh istimewa iaitu Moroccan Sahara Tea, campuran teh hijau dan teh hitam dengan aroma pudina Maghribi. - Foto TWG

Selain biskut tradisional, minuman juga merupakan unsur penting dalam meraikan suasana perayaan.

Jenama teh mewah, TWG Tea, turut memperkenalkan pilihan teh istimewa sempena Ramadan dan Hari Raya, termasuk Moroccan Sahara Tea ($48), campuran teh hijau dan teh hitam dengan aroma pudina Maghribi.

Teh ini diinspirasikan daripada budaya mesra masyarakat Maghribi yang terkenal dengan tradisi menyajikan teh pudina kepada tetamu sebagai simbol keramahan.

Ia sesuai dihidangkan ketika berbuka puasa atau semasa menerima tetamu di rumah.

Antara set hadiah lain termasuk Highland Tea ($89) yang menggabungkan dua pilihan teh, iaitu Singapore Breakfast Tea dan Moroccan Mint Tea dalam tin koleksi khas.

Set lain termasuk Around the Globe Tea Selection, yang menampilkan pelbagai teh premium dari seluruh dunia, dibungkus dalam kotak hadiah sesuai untuk keluarga, rakan atau rakan sekerja.

Cat & The Fiddle

Dalam pada itu, jenama pencuci mulut tempatan, Cat & the Fiddle, turut memperkenalkan hidangan bermusim yang sesuai dinikmati sepanjang Ramadan dan sambutan Raya.

Antara yang ditawarkan ialah Basque Cheesecake dalam beberapa perisa baru seperti Kurma Date Basque Cheesecake ($21.90), serta pilihan Matcha Basque Cheesecake yang dipadankan dengan coklat Valrhona ($24.90).

Bagi mereka yang sibuk sepanjang Ramadan, Cat & the Fiddle juga menawarkan Ramadan Grab & Go bundles yang boleh didapati setiap hari mulai 6 petang di cawangan terpilih.

Set ini menggabungkan Basque Cheesecake bersama sandwic Itali schiacciata yang berharga antara $28 dengan $30.