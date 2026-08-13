Cik Lily Khairunnisa Johari berkata keusahawanan mengajar kanak-kanak kemahiran komunikasi, penyelesaian masalah, keyakinan diri, kebolehan mencari jalan dan, yang sangat penting, daya tahan. - Foto ihsan LILY KHAIRUNNISA JOHARI

Cik Lily Khairunnisa Johari berkata keusahawanan mengajar kanak-kanak kemahiran komunikasi, penyelesaian masalah, keyakinan diri, kebolehan mencari jalan dan, yang sangat penting, daya tahan. - Foto ihsan LILY KHAIRUNNISA JOHARI

Antara manfaat terbesar pendedahan kepada keusahawanan bagi kanak-kanak ialah ia mengajar mereka kemahiran yang sangat sukar dipelajari hanya menerusi pembelajaran di bilik darjah.

Apabila seorang kanak-kanak perlu memikirkan sesuatu untuk dihasilkan, menentukan sama ada orang lain benar-benar mahukannya, menetapkan harga, dan kemudian berdiri di hadapan orang ramai untuk menjualnya, mereka sedang belajar cara mencipta nilai.

Mereka juga mempelajari kemahiran komunikasi, penyelesaian masalah, keyakinan diri, kebolehan mencari jalan dan, yang paling penting, daya tahan.

Bangun kemahiran masa depan

Saya sendiri pernah mengalaminya ketika kecil.

Ibu bapa saya pernah meminta saya dan adik-beradik mengutip derma dari rumah ke rumah, dan diberikan ganjaran kecil jika kami berjaya mencapai jumlah tertentu.

Saya masih ingat betapa sukarnya pengalaman itu.

Ada yang tidak membuka pintu, ada yang menolak, dan ada yang tidak begitu mesra.

Namun, saya juga masih ingat kepuasan apabila akhirnya berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan.

Pada ketika itu saya tidak menyedarinya, tetapi pengalaman itu mengajar saya cara menghadapi penolakan.

Hari ini, sebagai seorang usahawan, kemahiran itu amat bernilai kerana untuk membina sesuatu yang bermakna, kita perlu berdepan dengan penolakan berkali-kali.

Kita juga perlu sedar bahawa anak-anak kita sedang membesar dalam dunia yang sangat berbeza.

Dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang begitu pesat, kita tidak pasti bagaimana rupa banyak pekerjaan dalam tempoh 10 atau 15 tahun akan datang.

Oleh itu, selain mempersiapkan anak-anak dengan pekerjaan tertentu, saya fikir kita juga perlu membangunkan keupayaan yang mereka boleh bawa ke mana-mana sahaja pada masa hadapan, seperti keupayaan untuk menghasilkan sesuatu, berkomunikasi, menyelesaikan masalah, memahami orang lain dan mencipta nilai.

Timba kemahiran urus wang

Kanak-kanak boleh mula memahami bahawa hasil jualan tidak sama dengan keuntungan, dan bahawa memperoleh wang hanyalah satu bahagian daripada pengurusan kewangan yang baik.

Jika seorang kanak-kanak menjual sesuatu pada harga $10, saya akan bertanya: Berapa kos untuk menghasilkannya? Berapa yang benar-benar diperoleh selepas ditolak kos? Apa yang akan dilakukan dengan baki wang itu?

Soalan-soalan ini membuka ruang kepada perbincangan yang lebih mendalam tentang wang.

Mereka boleh belajar membezakan antara wang yang perlu dilaburkan semula dalam perniagaan dengan wang yang boleh disimpan, dibelanjakan atau disumbangkan.

Mereka juga mula memahami konsep kos peluang, iaitu jika semua pendapatan dibelanjakan hari ini, mungkin tidak cukup modal untuk menghasilkan produk seterusnya esok.

Dalam perniagaan saya, kami percaya bahawa kekayaan pada akhirnya adalah tentang amanah dan tanggungjawab menguruskannya.

Jumlah wang itu penting, tetapi yang lebih penting ialah keupayaan membuat keputusan yang bijak dengan apa sahaja jumlah yang ada di tangan kita.

Seorang kanak-kanak yang menguruskan $20 daripada hasil jualan di bazar sebenarnya sedang mempraktikkan kemahiran asas yang sama diperlukan oleh orang dewasa yang perlu menguruskan $20,000 iaitu menentukan kegunaan wang itu sebelum membelanjakannya.

Kegiatan keusahawanan mengikut usia

Saya tidak fikir perlu ada usia tertentu untuk kita mula “mengajar keusahawanan”.

Kanak-kanak boleh didedahkan kepadanya secara semula jadi sejak kecil, selagi aktiviti yang dilakukan sesuai dengan tahap perkembangan mereka.

Bagi kanak-kanak yang lebih muda, mungkin sekitar usia lima hingga tujuh tahun, ia boleh bermula dengan menghasilkan sesuatu, membuka gerai kecil menjual barangan terpakai mereka bersama ibu bapa, dan merasai keseronokan menukar sesuatu yang mereka hasilkan dengan wang.

Apabila mereka semakin dewasa, kita boleh memberi lebih banyak tanggungjawab secara bertahap.

Mereka boleh mengira kos, menentukan harga, bercakap dengan pelanggan, mengurus wang sendiri dan memikirkan cara menambah baik produk yang dijual.

Bagi golongan remaja pula, saya akan memberi mereka lebih banyak pemilikan terhadap projek tersebut.

Biarkan mereka mengenal pasti masalah, menguji idea, mengurus bajet kecil, memasarkan apa yang ditawarkan dan merasai sendiri kesan daripada keputusan yang dibuat.

Matlamatnya bukan semestinya untuk menjadikan setiap kanak-kanak seorang usahawan, tetapi untuk membentuk cara berfikir yang bercirikan keusahawanan.

Saya mahu kanak-kanak membesar dengan keyakinan bahawa jika mereka melihat sesuatu masalah, mereka boleh memikirkan penyelesaiannya.

Jika mereka memerlukan wang, memperoleh pendapatan juga merupakan satu pilihan.

Jika sesuatu tidak menjadi, mereka boleh belajar daripadanya, membuat penyesuaian dan mencuba semula.

Rasa keupayaan untuk bertindak dan mengubah keadaan ini amat berharga, sama ada mereka akhirnya menjadi usahawan, profesional atau pekerja.

Sokongan yang bermanfaat

Salah satu cabarannya ialah ibu bapa secara semula jadi mahu melindungi anak-anak daripada kekecewaan, sehingga kadangkala kita menjadi terlalu terlibat dalam sesuatu perkara.

Jika anak menjual di bazar tetapi tiada siapa yang membeli, naluri kita mungkin mendorong kita untuk membeli produk mereka sendiri, meminta rakan-rakan memberi sokongan, atau terus memberitahu mereka apa yang perlu diubah.

Namun, terdapat nilai yang sangat besar apabila seorang kanak-kanak diberi peluang untuk mengalami kegagalan pada tahap yang masih boleh dikendalikan sendiri.

Bagi saya, saya lebih suka mengajukan soalan kepada kanak-kanak yang menghadapi situasi kegagalan ketika berniaga.

Mengapa kamu fikir orang tidak membeli?

Adakah mereka memahami apa yang kamu jual?

Adakah harganya sesuai? Apakah soalan yang sering ditanya pelanggan? Apakah yang kamu akan lakukan secara berbeza pada masa akan datang?

Ibu bapa boleh menyediakan persekitaran yang selamat, sumber dan bimbingan, tetapi anak itu sendiri perlu merasai tanggungjawab terhadap keseluruhan proses.

Saya juga tidak akan menjadikan jumlah jualan sebagai satu-satunya ukuran kejayaan.

Seorang kanak-kanak yang memperoleh sedikit wang tetapi berjaya mendekati 30 orang yang tidak dikenali, menerangkan ideanya dengan yakin dan terus mencuba walaupun ditolak mungkin telah memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kanak-kanak yang kebetulan berjaya menjual semua produknya.

Tujuan pada usia ini bukan untuk membina perniagaan kecil yang paling menguntungkan, tetapi untuk membentuk individu di sebalik perniagaan tersebut.

Jika mereka berjaya membangunkan keberanian, disiplin, rasa ingin tahu, integriti dan keupayaan untuk bangkit semula apabila sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan, sifat-sifat tersebut akan terus memberi manfaat kepada mereka pada masa hadapan.