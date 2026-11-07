Ketika pertama kali menghadiri simposium Serumpun pada 2024, saya baru berusia 23 tahun dan baru bermula dalam dunia penulisan makanan.

Pengetahuan saya ketika itu terbatas kepada masakan ibu, hidangan penjaja dan restoran yang sering dikunjungi.

Apabila mula menulis tentang makanan, saya ingin mengenali insan di sebalik dapur, memahami pengorbanan dan cabaran mereka, bukan sekadar membuat ulasan mengenai rasa atau harga.

Kini, penghargaan saya semakin mendalam setelah menyaksikan kegigihan pengusaha makanan yang bekerja berjam-jam sambil memikirkan kos sewa, tenaga kerja dan kelangsungan perniagaan.

Antara pesanan mereka yang saya ingati:

“Jangan lokek dengan bahan, masak dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Jangan lokek berkongsi ilmu. Insya-Allah rezeki cukup untuk kami.”

Kembali ke Serumpun pada 2026, perkongsian duta masakan, Encik William Wongso, tentang ungkapan ‘lain tangan, lain rasanya’ dan penulis kulinari, Encik Harry Nazarudin, mengenai penapaian mengingatkan saya tentang nilai makanan warisan yang sering dianggap biasa.

Namun, bagi saya, keistimewaan makanan paling terasa apabila ia menghidupkan kenangan insan tersayang.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Penyokong Parti Demokrat bersorak ketika keputusan pilihan raya separuh penggal Amerika Syarikat diumumkan dalam majlis mengikuti keputusan pilihan raya bagi calon Senat, Troy Jackson, di Hotel Holiday Inn Portland, Maine. Parti Demokrat mencatat kemenangan demi kemenangan untuk menguasai Dewan Perwakilan, termasuk merampas beberapa kawasan penting daripada Republikan, malah memenangi kawasan yang dimenangi Presiden Donald Trump dengan kelebihan sekurang-kurangnya 10 mata peratusan pada pilihan raya presiden 2024.

Trump akui perang Iran antara punca kekalahan besar Republikan

Nov 4, 2026 | 3:08 PM
Lelaki berusia 51 tahun itu mengaku bersalah pada 7 September atas satu tuduhan rogol, satu tuduhan mencabul kehormatan dan satu tuduhan pecah amanah.

Lelaki rogol anak perempuan, pecah amanah dipenjara 14 tahun

Nov 2, 2026 | 6:23 PM
Encik Muhammad Nurherrizzwan Shah Kamin, 44 tahun (kiri), dan isteri, Cik Nooraihana Abdul Rahman, 38 tahun (kanan) di cawangan NTUC FairPrice Our Tampines Hub (OTH) semasa Sabtu semasa berbelanja bagi memenuhi keperluan lima anak mereka.

Perkukuh hubungan famili melalui beli barangan runcit di ‘Community Giveback’ ABS

Oct 31, 2026 | 5:30 AM
tauhu bergedil, johor, plaza angsana

TahuXTahu dikenali sampai di S’pura kerana resipi ‘rahsia’ tauhu bergedil, sambal kicap

Aug 25, 2026 | 10:47 AM
Para tokoh kanan komuniti Druze berhimpun dalam satu pertemuan di perkampungan Druze Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan pada 16 Julai 2025. Pada hari yang sama, tentera Israel bertindak mengawal orang ramai dan menghalang komuniti Druze daripada menyeberangi sempadan ke Syria, susulan insiden keganasan berdarah di selatan negara itu yang mendorong Damsyik menghantar pasukan pemerintah.

Siapa kaum Druze dan mengapa Israel menyerang Syria?

Jul 17, 2025 | 10:39 AM
Seorang pelajar Singapura berusia 17 tahun yang menjadi radikal sendiri telah ditangkap pada Ogos 2024, hanya beberapa minggu sebelum dia melakukan serangan pengganas yang dirancang di kawasan estet perumahan awam, di kawasan lapang antara Blok 826 dengan Blok 828, Tampines Street 81 ini.

Radikalisasi belia: Ancaman makin meningkat dalam era digital

Nov 5, 2024 | 5:30 AM
Lebih 4,000 kes denggi di S'pura awal tahun ini

Lebih 4,000 kes denggi di S'pura awal tahun ini

Mar 22, 2020 | 4:15 PM
PUB berkata cacing tidak mungkin ada dalam air paip. Foto: SHIN MIN DAILY

PUB: Cacing tidak mungkin ada dalam air paip

Dec 22, 2018 | 2:29 PM
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain, berkata peningkatan kes amat membimbangkan dan dikhuatiri menyumbang kepada gejala sosial lebih parah.

Kes rogol bawah umur di M’sia meningkat kerana pornografi: Polis

May 6, 2024 | 4:41 PM

Setiap Aidilfitri, arwah mak cik saya menyediakan sambal goreng pengantin. Ketika remaja, saya gemar memilih paru dan udang, tetapi mengelakkan hati kerana belum menggemari rasanya.

Selepas pemergiannya, ibu saya meneruskan resipi itu dengan rasa hampir serupa. Ibu mengajar saya bahawa hati memberikan sedikit kemanisan dan rasa lemak, manakala keseimbangan bahan lain menentukan keenakannya.

Setiap suapan mengingatkan saya kepada arwah mak cik yang tidak pernah lokek. Sepupu-sepupu juga tersentuh kerana masakan ibu mengingatkan mereka kepada air tangan ibu mereka.

Ramadan lalu, saya pula menyediakan roti John yang diajar ibu untuk majlis berbuka puasa keluarga. Ibu pula menyediakan hidangan utama.

Saya menyiapkan inti daging, telur, bawang dan daun sup sebelum menggorengnya menjelang waktu berbuka.

Seorang sepupu berkata rasanya sama seperti roti John buatan pembantu rumahnya yang amat dirindui, lalu segera menghulurkannya kepada adik-beradik untuk turut mencuba.

Saya juga teringat arwah ibu angkat yang membantu membesarkan kami dan mengajar ibu saya memasak.

Beliau meninggal dunia pada 2024, manakala suaminya kini hidup dengan demensia. Namun, melalui ilmu masakan yang beliau kongsikan, kami terus mengingatinya hingga kini.

Saya tidak mampu memutar kembali waktu, tetapi rasa dan aroma makanan seolah-olah membawa saya kembali kepada saat ibu angkat dan mak cik saya masih bersama kami sekeluarga.

Saya sentiasa mendoakan agar mereka akan sentiasa dirahmati dan membalas segala kebaikan, kemurahan hati serta ilmu yang dikongsi dengan penuh keikhlasan.

Di situlah terserlah nilai budi, adab dan semangat gotong-royong masyarakat Melayu. Melalui makanan, kita berkongsi rezeki mengikut kemampuan, mengeratkan hubungan dan menyampaikan kasih sayang tanpa perlu banyak berkata-kata.

Simposium Serumpun menyedarkan saya bahawa warisan makanan lebih daripada satu hidangan, tetapi juga sejarah, pengetahuan dan hubungan antara generasi yang perlu dipelihara.

Semakin banyak yang saya pelajari, semakin saya sedar betapa sedikit yang saya ketahui tentang warisan sendiri.

Makanan lebih daripada sekadar mengisi perut. Ia menjadi jambatan kepada kenangan, menghubungkan kita dengan insan tersayang dan mengingatkan kita tentang asal usul kita.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Pakar: Warisan makanan S’pura berkait rapat dengan sejarah, budaya serantauNov 6, 2026 | 10:30 AM
Perkenal tempe, tapai di pasaran sejagat; seperti keju, ‘kimchi’Nov 6, 2026 | 5:30 AM
Kaki Makanmakanannostalgia