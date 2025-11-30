Di sebalik tabir urus jemaah haji Ibadah yang bina kesabaran, kecekalan hati dan jiwa pegawai haji

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Ditubuhkan oleh Allahyarham Ustaz Jalaluddin Hassan pada 2008, Jalaluddin Travel & Services dibina atas asas sunnah, amanah dan ihsan.

Nilai murni inilah yang saya warisi bukan sekadar hanya sebagai seorang pengarah, malah sebagai pewaris legasi Allahyarham serta sebagai seorang hamba Allah swt yang telah diberi peluang untuk menyantuni tetamu Allah.

Memangku amanah Allahyarham sejak 2022, ianya mengajar saya bahawa mengurus pergerakan haji bukanlah satu perkara yang boleh diambil ringan.

Ianya menguji kemampuan mengurus, ketahanan jiwa serta tahap kesabaran.

Ia juga memerlukan keberanian untuk membuat keputusan, ketenangan untuk memujuk jemaah dan kelembutan bagi mendampingi hati-hati yang gelisah.

Bagi saya, setiap jemaah yang dihantarkan kepada kami oleh Allah swt bukan hanya pelanggan.

Mereka membawa cerita, sejarah hidup, harapan dan air mata yang tidak dapat dibendung sekian lama menanti giliran haji.

Mengurus jemaah haji adalah satu bentuk ibadah yang mendidik kekentalan hati saya.

Urus Jemaah Sakit: Saat Allah Ajar Melalui Ujian

Haji 2024 merupakan antara musim haji yang paling mencabar.

Cuaca terik yang melampau, perubahan peraturan yang mendadak, prosedur baru, laluan pergerakan yang berubah – semuanya berlaku dengan serentak.

Namun, cabaran yang paling menyentuh hati saya ialah mengurus jemaah yang sakit.

Pemeriksaan dilakukan setiap hari oleh jururawat. - Foto NOOR FAIZAH MUSTAFFA

Saya masih terbayang wajah seorang jemaah yang terpaksa dirawat di hospital sejurus selepas ibadah hajinya di Arafah disebabkan pneumonia.

Setiap kali saya dan jururawat menziarahinya di hospital, wajah beliau muram dan sedih.

Beliau memandang ke arah kami dengan air mata yang berlinangan sambil bertanya:

“Bila Cik boleh sihat? Belum puas rasanya lihat Kaabah. Belum puas rasanya ibadah. Boleh tak tolong Cik?”

Hati kami luluh.

Setelah menantikan peluang dan giliran untuk menunaikan haji, beliau terpaksa menghabiskan hari-hari terakhir dirawat di hospital Makkah.

Rasa tidak berdaya itu menusuk jauh ke dalam hati saya.

Kerisauannya terpancar di wajahnya.

Beliau kesal tidak sempat menyempurnakan ibadah-ibadah yang diimpikan selama ini.

Jemaah yang sakit diurus selepas ibadah Haji. - Foto NOOR FAIZAH MUSTAFFA

Pada ketika itu, saya bukan seorang pengarah.

Saya hanya seorang anak, seorang khadam, seorang insan yang cuba memberi ketenangan kepada pak cik itu yang sedang berjuang dalam kesakitannya.

Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya menangis dalam diam kerana saya sedar – dalam lautan manusia, kami hanyalah perantara.

Yang mengaturkan segalanya hanyalah Allah.

Penjagaan rapi oleh jururawat Jalaluddin Travel & Servies. - Foto NOOR FAIZAH MUSTAFFA

Cabaran Pasca-Covid: Saat Perubahan Ajar Erti Reda

Perjuangan terakhir Hari Tasyriq. - Foto NOOR FAIZAH MUSTAFFA

Menguruskan haji pasca-Covid-19 penuh dengan situasi tidak dijangka.

Setiap tahun, ada peraturan baru yang harus disesuaikan beberapa minggu sebelum keberangkatan, menyebabkan ramai jemaah cemas dan keliru.

Ada yang menelefon sambil menangis, bimbang tidak boleh berangkat.

Kakitangan dan pegawai saya semua berjaga malam memastikan setiap urusan dijalankan dengan terbaik, setiap pertanyaan dijawab, setiap hati ditenangkan.

Di lapangan, penukaran penerbangan memaksa kami berfikir sepantas mungkin.

Pegawai berjalan puluhan ribu langkah sehari, tidur hanya beberapa jam, tetapi tetap menawarkan senyuman dan tangan untuk memapah jemaah yang penat.

Jemaah Muslimah dalam ruangan Raudhah. - Foto NOOR FAIZAH MUSTAFFA

Pengajaran & Pengorbanan Paling Besar

Sebagai pengarah urusan haji dan umrah, saya banyak belajar tentang erti kepimpinan.

Ia bukan hanya sekadar memberi arahan atau membuat keputusan.

Tetapi ia juga tentang pentingnya kehadiran – hadir ketika pegawai keletihan, hadir ketika jemaah gelisah dan sakit, hadir juga ketika keputusan yang sukar perlu dibuat dalam keadaan penuh tekanan.

Namun di sebalik semua itu, ada satu pengorbanan yang tidak kelihatan – pengorbanan sebagai seorang ibu.

Meninggalkan anak-anak untuk tempoh yang panjang bukanlah sesuatu yang mudah.

Penulis, Cik Noor Faizah Mustaffa, bersama anak-anaknya di Lapangan Terbang Changi. - Foto NOOR FAIZAH MUSTAFFA

Setiap kali saya melangkah ke Tanah Suci, saya tinggalkan keluarga dengan hati yang berat.

Tetapi saya juga yakin bahawa amanah menyantuni ‘duyufurrahman’ (tetamu Allah) ini menuntut kekuatan yang lebih besar daripada sekadar kerinduan.

Pada hari-hari yang sangat mencabar dan menguji kesabaran, saya teringatkan wajah anak-anak saya yang menantikan kepulangan saya di rumah.

Dalam detik itulah saya belajar bahawa kasih seorang ibu bukan hanya terbatas di rumah; ia juga terzahir dalam amanah yang saya laksanakan.

Kerja yang menjadi ibadah, kerja yang memberi manfaat kepada orang lain, kerja yang mungkin anak saya tidak fahami hari ini tetapi semoga mereka bangga dengannya suatu hari nanti.

Pengalaman pahit manis ini membuktikan bahawa kesabaran itu bukan satu pilihan, bahkan ianya adalah bahasa yang menenangkan.

Haji mengajar saya bahawa kita sebenarnya tidak mengurus manusia.

Kita mengurus hati dan hati hanya boleh disentuh dengan ihsan.

Dan dalam setiap langkah, setiap titisan peluh, setiap linangan air mata sebagai seorang ibu dan khadam kepada tetamu Allah, saya belajar bahawa Allah tidak pernah mensia-siakan apa yang dilakukan dengan niat yang benar.

Harapan Untuk Bakal Haji 2026

Jemaah menziarahi Muzium Al Wahyu. - Foto NOOR FAIZAH MUSTAFFA

Kepada bakal jemaah haji 1447H/2026, tahniah di atas jemputan Allah swt.

Sahutlah panggilan haji ini dengan hati yang terbuka, dengan jiwa yang reda, dan dengan sabar sebagai bekalan paling besar.

Haji bukan hanya tentang kekuatan fizikal semata-mata.

Ia adalah penyerahan diri kepada Allah swt dalam setiap langkah yang kita ambil.

Kami di Jalaluddin Travel & Services akan menyusun perjalanan, mengatur pergerakan dan memudahkan apa yang mampu kami mudahkan.

Tetapi selebihnya – kekuatan, kelancaran, kemudahan – semuanya datang daripada Allah.

Semoga musim haji 1447H/ 2026 menjadi haji yang lembut, tenang, mudah dan penuh keberkatan untuk anda.

Dan dengan seluruh rasa syukur, kami akan berada di sisi anda, sedia mengiringi setiap langkah menuju Baitullah.