Zip-suku atau quarter-zip pada asasnya berupa baju berlengan panjang dengan zip pendek di bahagian hadapan. - Foto MASSIMO DUTTI

Dulu sekadar fesyen asas, kini ‘quarter-zip’ jadi tular

Pakaian lelaki dengan zip yang pendek atau quarter-zip kini, secara peliknya, telah menjadi tumpuan.

Pakaian itu – dengan zip singkat di bahagian atas, biasanya sekitar suku daripada panjang baju – selama ini dianggap biasa, tetapi kini tular di media sosial dan mencetuskan perdebatan fesyen.

Lama dianggap sebagai item fesyen asas, malah sedikit ‘geeky’, ia jarang dilihat sebagai sesuatu yang ‘cool’.

Namun selepas satu video TikTok oleh pengguna dari Amerika Syarikat, Encik Jason Gyamfi, yang memuji gaya ringkasnya, pakaian yang sebelum ini sering diabaikan itu kini kembali mendapat perhatian sebagai item bergaya.

“Saya tidak mengenakan gaya Nike Tech seperti golongan muda,” ujar Encik Gyamfi. “Saya lebih memilih gaya yang elegan dan berkelas, sesuai untuk pelbagai keadaan dan tampak kemas.”

Sejak itu, beliau muncul di televisyen untuk membincangkan video tularnya, yang kini mengumpul lebih 23 juta tontonan, lapor The Star.

Kemasyhuran mengejutnya telah membawa kepada tawaran kolaborasi daripada jenama seperti Tommy Hilfiger, manakala rapper, T-Pain, baru-baru ini memuat naik foto Instagram dirinya memakai zip-suku.

Selebriti, seperti T-Pain kini mengikut trend tular ini dengan berkongsi gambar diri mereka memakai zip-suku. - Foto INSTAGRAM/T-PAIN

“Mereka merupakan orang yang saya kagumi sejak kecil, dan mengetahui mereka perasan (video itu) memang menaikkan keyakinan saya,” kata Encik Gyamfi.

Namun, tidak ada penjelasan sebenar tentang mengapa video tersebut menjadi tular.

Perhimpunan peminat fesyen zip-suku kini dianjurkan di pusat beli-belah di seluruh Amerika, mencerminkan kemasyhuran pakaian itu.

Sebenarnya, zip-suku ialah pakaian yang begitu ‘biasa’ sehingga ada yang mungkin tidak tahu namanya, walaupun mereka pernah melihatnya berkali-kali.

Rekaannya pada asasnya berupa baju berlengan panjang dengan zip pendek di bahagian hadapan. Ia boleh dipakai terbuka untuk penampilan santai atau dizip sepenuhnya bagi gaya yang lebih kemas.

Zip-suku boleh didapati dalam pelbagai material – daripada rajutan, campuran kapas dan banyak lagi – menjadikannya sangat fleksibel. Warnanya pula selalunya sederhana, menambah kepada gaya minimalisnya.

Dalam industri fesyen, zip-suku begitu biasa hingga hampir tidak diberi perhatian. Mereka kurang menonjol berbanding kemeja-T atau kemeja polo.

Di pentas peragaan, zip-suku kadangkala ditampilkan tetapi selalunya dipakai bersama jaket atau pakaian luar. Sementara itu, hampir semua jenama fesyen menyertakannya dalam koleksi mereka.

Tokoh terkenal seperti Brad Pitt dan David Beckham pernah dilihat memakainya, selalunya digayakan untuk penampilan kasual di luar waktu kerja.

Di karpet merah, zip-suku tampil dalam pelbagai gaya – ada yang direka sebagai jaket, ada yang menyerupai shrug (pakaian pendek ala kardigan), serta ada yang digayakan bersama sut.

Terdapat dua estetik yang biasanya dikaitkan dengan zip-suku.

Yang pertama ialah gaya finance-bro, di mana zip-suku dipadankan dengan seluar chinos dan dipakai sebagai pakaian pejabat yang kemas tetapi santai.

Ia juga dikaitkan dengan gaya old money, biasanya digayakan bersama seluar potongan kemas (tailored) dan kasut loafers.

Kerabat diraja seperti Duke of Sussex, Putera Harry, pernah dilihat menggayakan rupa ini, memberikan zip-suku daya tarikan aristokratik.

Putera Harry, mengenakan zip-suku semasa beliau bercakap dengan wakil media di Istana Windsor pada 2019. - Foto AFP

Dari perspektif fesyen, ketularan zip-suku adalah sesuatu yang luar biasa, kerana selama ini ia merupakan pakaian yang sederhana dan bukannya sesuatu yang menonjol.

Popularitinya di media sosial, lengkap dengan perhimpunan peminat, kemunculan selebriti dan tawaran kolaborasi, menunjukkan trend fesyen kini boleh berubah dengan pantas, di mana pakaian paling ringkas pun boleh menjadi fenomena dalam sekelip mata