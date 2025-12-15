Gaun daripada jenama dalam talian Zalora ini menggabungkan elemen berbeza – renda diserikan dengan sulaman bunga pelbagai warna, dipadankan dengan fabrik lembut beralun, serta lengan ropol yang memberi kesan dramatik. - Foto ZALORA

Renda tampil sebagai pilihan gaya utama ke majlis, dengan gabungan romantik klasik dengan sentuhan moden yang berani.

Jenis kain yang lembut beralun dipadankan dengan potongan kemas menghasilkan gaya feminin yang malar segar dan versatil.

Manakala, gaya yang mengambil inspirasi daripada generasi muda ‘Gen Z’ memberi nafas baru yang tampak lebih ‘cool’ dan menonjol.

Padanan renda dengan aksesori yang tepat menjadikan gaya klasik renda mampu menyerlahkan identiti pemakainya, sambil menyatukan nostalgia dengan sentuhan moden, menurut majalah fesyen Her World.

Padanan renda dengan potongan gaun beropol mencipta gaya klasik ala Victoria, manakala kontras warna cerah menonjolkan elemen kreatif gaya Inggeris, atau padanan renda dengan fabrik berbeza boleh menampilkan sentuhan gaya jalanan (streetwear) ala penyanyi Lily Allen.

Apapun cara ia digayakan, renda umpama sebuah kanvas yang menghasilkan penampilan sopan namun tetap memikat untuk hujung tahun yang lazimnya dipenuhi dengan majlis dan acara.

Lebih bergaya dengan renda

Bosan menghadiri acara dengan penampilan biasa biasa? Mari raikan penghujung tahun dengan gaya mewah, elegan, serta memukau.

Gaun bertingkat dan mewah dengan hiasan halus pada renda menjadikan penampilan sederhana tampak luar biasa, terutamanya apabila dipadankan dengan potongan kembang.

Fabrik biasa, apabila diberikan sentuhan renda – yang sering datang dalam tekstur berbeza atau sulaman halus – boleh mencipta gaya lebih menarik.

Kuncinya adalah memadankan elemen-elemen ini secara bijak, seperti menggabungkan renda dengan gaun yang diperbuat daripada kain lembut seperti sutera atau satin, serta menggunakan palet warna pastel agar penampilan tampak menyerlah namun tetap sedap mata memandang.

Gaya sebegini bukan hanya menyerlahkan kehalusan dan kesopanan si pemakai, malah ia turut mencipta penampilan yang memukau, dengan gabungan tekstur dan bentuk pakaian.

Gaun renda daripada jenama dalam talian Zalora ini mencerminkan keanggunan serta keberanian dalam penampilan, sesuai untuk acara atau majlis istimewa. - Foto ZALORA

Gaun daripada jenama dalam talian Zalora ini merupakan contoh rekaan yang menggabungkan elemen-elemen tersebut – renda diserikan dengan sulam bunga pastel pelbagai warna pada fabrik lembut beralun, serta lengan ropol yang memberi kesan dramatik.

Ia mencerminkan keanggunan serta keberanian dalam penampilan, sesuai untuk acara atau majlis istimewa.

Seni tekstur halus

Bagi mereka yang gemar gaya minimalis yang elegan, renda tetap boleh diterapkan dalam penampilan.

Ini kerana kekuatan renda terletak pada kemampuannya menambah tekstur dan kehalusan pada pakaian, tanpa menjadikan penampilan terlalu sarat atau ‘serabut’.

Jenama fesyen asal Bangkok, Pomelo Fashion, menampilkan rekaan gaun berjalur halus serta corak minimal yang dihiasi dengan renda halus berwarna putih dan kolar.

Rekaan gaun ini menghasilkan aura yang kemas namun tetap anggun, sesuai untuk majlis santai mahupun rasmi.

Manis namun sedikit berani

Blaus bercorak renda yang dipadankan dengan seluar jeans atau skirt hitam memberi gaya yang anggun tetapi berani – satu gabungan klasik dengan aura moden.

Blaus bercorak renda yang dipadankan dengan seluar jeans atau skirt hitam memberi gaya yang anggun tetapi berani. - Foto ZALORA

Padanan blaus renda berwarna terang dengan but tinggi ala grunge serta tali pinggang kulit, menjadikan renda yang biasanya dikaitkan dengan gaya anggun dan romantik, tampil dengan gaya ‘rock’ yang segar.

Seluar, skirt renda

Keindahan renda bukan hanya untuk baju sahaja, ia turut menjadi elemen utama dalam penggayaan seluar dan skirt.

Apabila diterapkan dalam rekaan seluar culottes, palazzo atau skirt, renda mencipta kontras yang menawan.

Untuk gaya santai, padankan seluar renda putih dengan corak halus bersama blaus ‘oversized’ atau ‘cardigan’ rajutan berwarna gelap, bagi menghasilkan perbezaan tekstur yang menarik.

Apabila diterapkan dalam rekaan seluar culottes, palazzo atau skirt, renda mencipta kontras yang menawan. - Foto LOVE, BONITO

Kontras warna pada pakaian ini menonjolkan kehalusan dan keanggunan renda dengan lebih jelas.

Untuk gaya yang lebih anggun dan feminin, skirt renda boleh dipadankan dengan blaus daripada sutera atau satin, sesuai untuk majlis istimewa.

Untuk gaya yang lebih anggun dan feminin, skirt renda boleh dipadankan dengan blaus daripada sutera atau satin, sesuai untuk majlis istimewa. - Foto ZALORA

Padanan renda pada seluar atau skirt memastikan penampilan tampak sofistikated dan menarik perhatian.