Bermula dengan penuh harapan, pertandingan realiti nyanyian, Anugerah 2026, semakin menghampiri kemuncaknya apabila lima peserta terbaik bakal berentap dalam pentas akhir pada 27 Oktober ini.

Sejak kembali menemui penonton selepas lima tahun menyepi, pertandingan anjuran Mediacorp Suria itu, dilihat membuka lembaran baharu dalam usaha mencungkil bakat nyanyian tempatan, khususnya dalam kalangan generasi muda.