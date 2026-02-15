Addy Cradle harungi cabaran muzik dengan semangat, harapan baru
Pengguna Berdaftar
Addy Cradle harungi cabaran muzik dengan semangat, harapan baru
Apabila pandemik Covid-19 melanda, gitaris handal kumpulan Cradle hilang satu-satunya sumber rezeki dan mata pencarian
Feb 15, 2026 | 5:30 AM
Pemain gitar kumpulan Cradle, Addy Rasidi, dilanda ujian berat ketika pandemik Covid-19 melanda sehingga kehilangan mata pencarian dan rumah. - Foto INSTAGRAM ADDY CRADLE
Bagi pencipta lagu dan gitaris handal, Addy Rasidi, atau lebih dikenali sebagai, Addy Cradle, 50 tahun, muzik telah pun mendarah daging dalam dirinya sejak kecil lagi.
Namun, dunia yang dihuninya selama ini menjadi gelap apabila pandemik Covid-19 melanda, meragut satu-satunya punca rezeki dan mata pencariannya.
Laporan berkaitan
Selepas 2 dekad menyepi, Cradle kini hadir dengan album baru Feb 15, 2026 | 5:30 AM
Rosli Mohalim tidak lelah, bangkit ‘busking’ selepas strok Jul 18, 2025 | 5:16 PM