Selepas 2 dekad menyepi, Cradle kini hadir dengan album baru

Hiburan
Selepas 2 dekad menyepi, Cradle kini hadir dengan album baru

‘Hela Nafasku’ hidupkan getaran muzik ‘grunge’ era 1990-an, santuni peminat dengan lagu rok dan Hari Raya
addy cradlepemuzikSingapuraMalaysia-SingapuraCradle
Feb 15, 2026 | 5:30 AM
AININ ALFIYANI JAILANI
AININ ALFIYANI JAILANI

Selepas 2 dekad menyepi, Cradle kini hadir dengan album baru

cradle, addy cradle
Setelah 20 tahun menyepi dari bidang muzik, anggota terbaru kumpulan Cradle kini terdiri daripada (dari kiri) Zul Wahab (pemain gitar bes), Eiz Mohd (vokalis), Addy Rasidi (pemain gitar), dan Adha Lizam (pemain dram). - Foto CRADLE

Hampir dua dekad menyepi, kumpulan rok alternatif yang ditubuhkan pada 1995, Cradle, membuat kemunculan semula dengan album studio baru yang sudah lama dinanti-nantikan.

Menghidupkan semula getaran muzik ‘grunge’ pada era 1990-an, getaran muzik pernah menguasai serantau ini, Cradle akhirnya mengotakan impian yang tertangguh lama.

addy cradlepemuzikSingapuraMalaysia-SingapuraCradle
