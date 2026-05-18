Topic followed successfullyGo to BHku
Aisha Retno tepis dakwaan guna ‘orang dalam’ bagi watak Puteri Gunung Ledang
Aisha Retno tepis dakwaan guna ‘orang dalam’ bagi watak Puteri Gunung Ledang
May 18, 2026 | 3:22 PM
Aisha Retno tepis dakwaan guna ‘orang dalam’ bagi watak Puteri Gunung Ledang
Penyanyi lagu ‘Jodoh Lebaran’, Aisha Retno, menepis dakwaan mengenai menerima layanan berbeza kerana bergelar seorang selebriti semasa latihan penerbitan ‘ Puteri Gunung Ledang The Musical’. - Foto NSTP/BHM
Penyanyi Malaysia, Aisha Retno, menegaskan pembabitannya dalam pementasan Puteri Gunung Ledang The Musical (PGLM) bukan disebabkan populariti mahupun bantuan ‘kabel’.
Aisha atau nama sebenarnya, Sharifah Aisha Retno Sayed Sipulijam, 25 tahun, berkata sepanjang mengikuti bengkel penerbitan berkenaan, semua pelakon termasuk dirinya menerima layanan sama rata tanpa sebarang keistimewaan meskipun bergelar selebriti.
Laporan berkaitan
Aisha Retno mahu sertai sesi uji bakat Puteri Gunung LedangApr 22, 2026 | 5:44 PM
Mimi Fly bakal bintangi ‘Puteri Gunung Ledang The Musical’May 15, 2026 | 2:59 PM
Pemergian pelawak Mahadi Shor: Masyarakat hilang permata dunia lawakMar 27, 2026 | 8:23 PM