Topic followed successfullyGo to BHku
Mimi Fly bakal bintangi ‘Puteri Gunung Ledang The Musical’
Mimi Fly bakal bintangi ‘Puteri Gunung Ledang The Musical’
May 15, 2026 | 2:59 PM
Mimi Fly bakal bintangi ‘Puteri Gunung Ledang The Musical’
Mimi Fly diumumkan memegang watak Bayan dalam musim baru ‘Puteri Gunung Ledang The Musical’. - Foto fail
KUALA LUMPUR: Penyanyi dan komposer, Mimi Fly, mencuri perhatian apabila diumumkan sebagai antara pelakon yang bakal membintangi Puteri Gunung Ledang The Musical musim baru.
Menerusi perkongsian di Instagram rasmi produksi, Mimi Fly diumumkan bakal menghidupkan watak Bayan, watak yang menjadi tulang belakang kepada perjalanan Puteri Gunung Ledang (PGL) dalam pementasan epik berkenaan.
Laporan berkaitan
Mimifly tidak menang tangan setelah lagu ‘Serumpun’ tularMay 2, 2025 | 6:14 PM
Mama Mimifly lahir tanpa kaki sumber inspirasi lagu ‘Angkat’May 2, 2025 | 6:04 PM