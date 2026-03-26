Amyza ambil tindakan atas tuduhan jana wang daripada pemergian anak
Mar 26, 2026 | 3:06 PM
Tidak tahan dengan tudungan tanpa sebab, pelakon Amyza Aznan, membuat laporan polis terhadap seorang pemilik akaun TikTok yang didakwa menuduhnya menggunakan kisah pemergian anak bagi meraih simpati ramai. - Foto INSTAGRAM AMYZA AZNAN
Dek tidak tahan dengan tuduhan melulu, pelakon dari seberang, Amyza Aznan, akan mengambil tindakan terhadap seorang pemilik akaun TikTok yang didakwa menuduhnya menggunakan kisah pemergian anak bagi meraih simpati ramai.
Amyza, 50 tahun, mendakwa pemilik akaun TikTok terbabit mengganggunya sejak hari pertama pemergian anak sulung, Allahyarham Andre Mikhail Khairil Idzhar, 23 tahun, pada 23 Februari, sehingga kini.
