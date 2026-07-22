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Anak muda cabar diri bawa watak tentera diuji isu perkauman
Anak muda cabar diri bawa watak tentera diuji isu perkauman
Pementasan Teater Ekamatra, ‘Charged’, penuh konflik, sarat emosi
Anak muda cabar diri bawa watak tentera diuji isu perkauman
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Jul 22, 2026 | 5:30 AM
Bagi pelakon pentas, Irsyad Dawood, melihat sisi cerah kehidupan sudah menjadi lumrah buat dirinya.
Bagaimanapun, dalam naskhah pentas, Charged, yang dibawakan kumpulan teater mapan, Teater Ekamatra, Irsyad, atau nama sebenarnya, Muhammad Irsyad Dawood, 27 tahun, perlu berubah menjadi seorang yang panas baran dan dipenuhi konflik dalaman.
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