Bagi pelakon pentas, Irsyad Dawood, melihat sisi cerah kehidupan sudah menjadi lumrah buat dirinya.

Bagaimanapun, dalam naskhah pentas, Charged, yang dibawakan kumpulan teater mapan, Teater Ekamatra, Irsyad, atau nama sebenarnya, Muhammad Irsyad Dawood, 27 tahun, perlu berubah menjadi seorang yang panas baran dan dipenuhi konflik dalaman.