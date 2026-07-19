Baru-baru ini, bapa saya memaklumkan dalam kumpulan sembang keluarga yang beliau belum lagi gunakan kredit Pas Budaya SG kerana tidak tahu program menarik apa yang boleh disertai.

Saya juga belum sempat menggunakan kredit bernilai $100 ini dan justeru terpanggil untuk melayari laman web rasmi bagi menyarankan acara keluarga yang boleh kami tonton bersama dalam masa terdekat.

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