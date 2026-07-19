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Manfaatkan Pas Budaya kenali budaya masyarakat berbilang kaum S’pura
Manfaatkan Pas Budaya kenali budaya masyarakat berbilang kaum S’pura
Selain program budaya Melayu, inisiatif ini beri peluang warga teroka kerencaman budaya lain
Manfaatkan Pas Budaya kenali budaya masyarakat berbilang kaum S’pura
Pementasan ‘Yusof: Portrait of a President’ di Esplanade mengenai kisah hidup Presiden pertama Singapura, Encik Yusof Ishak, pada Oktober 2025 merupakan antara program yang disertakan di bawah inisiatif Pas Budaya SG. - Foto AKBAR SYADIQ
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Jul 19, 2026 | 5:30 AM
Baru-baru ini, bapa saya memaklumkan dalam kumpulan sembang keluarga yang beliau belum lagi gunakan kredit Pas Budaya SG kerana tidak tahu program menarik apa yang boleh disertai.
Saya juga belum sempat menggunakan kredit bernilai $100 ini dan justeru terpanggil untuk melayari laman web rasmi bagi menyarankan acara keluarga yang boleh kami tonton bersama dalam masa terdekat.
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