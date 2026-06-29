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Cabaran sebenar bintang cilik mula selepas cecah usia dewasa
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Cabaran sebenar bintang cilik mula selepas cecah usia dewasa
Sejarah buktikan peralihan bintang cilik ke alam dewasa perlu perancangan rapi agar bakat tidak tenggelam dek kontroversi atau tekanan industri
Cabaran sebenar bintang cilik mula selepas cecah usia dewasa
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Jun 29, 2026 | 5:30 AM
Kemenangan anak sulung penyanyi Adira Suhaimi, Anggrek, pada peringkat akhir rancangan realiti, Talk To My Manager (Musim Kedua), mendapat pelbagai reaksi penonton di media sosial.
Sedang ramai yang kagum dengan prestasi membanggakan kanak-kanak berusia sembilan tahun itu ketika berganding bahu dengan penyanyi ‘in’ masa kini, Aisha Retno, dalam lagu Sutera, ada juga netizen yang menyifatkan Anggrek yang comel itu tidak layak bergelar juara atau bersaing dengan peserta lebih dewasa daripadanya.
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