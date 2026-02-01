Atikah Suhaime kekok dipanggil Datin, kenang detik sukar di S’pura
Atikah Suhaime kekok dipanggil Datin, kenang detik sukar di S’pura
Perlahankan kerjaya lakonan, kini tumpu pada niaga dan jadi ibu sepenuh masa
Feb 1, 2026 | 5:30 AM
Pelakon kelahiran Singapura, Datin Atikah Suhaime, kini perlahankan kerjaya lakonan dek komitmen menguruskan perniagaan keluarga mentua dan tanggungjawab menjadi ibu sepenuh masa. - Foto BM oleh AININ ALFIYANI JAILANI
Daripada seorang gadis biasa yang membesar dan menetap di flat Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) sekitar kejiranan Tampines, pelakon kelahiran Singapura, Atikah Suhaime, 34 tahun, kini melangkah ke fasa baru kehidupan dengan menyandang gelaran Datin.
Ini susulan beliau mengikat tali perkahwinan dengan ahli perniagaan, Datuk Lokman Teh Mohd Kamal, 36 tahun, pada 21 Januari 2024.
