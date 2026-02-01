SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Atikah Suhaime kekok dipanggil Datin, kenang detik sukar di S’pura

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Hiburan
Pengguna Berdaftar

Atikah Suhaime kekok dipanggil Datin, kenang detik sukar di S’pura

Perlahankan kerjaya lakonan, kini tumpu pada niaga dan jadi ibu sepenuh masa
Atikah Suhaimepelakonsingapura-malaysia
Feb 1, 2026 | 5:30 AM
AININ ALFIYANI JAILANI
AININ ALFIYANI JAILANI

Atikah Suhaime kekok dipanggil Datin, kenang detik sukar di S’pura

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Pelakon, Atikah Suhaime, Singapura, perniagaan, business
Pelakon kelahiran Singapura, Datin Atikah Suhaime, kini perlahankan kerjaya lakonan dek komitmen menguruskan perniagaan keluarga mentua dan tanggungjawab menjadi ibu sepenuh masa. - Foto BM oleh AININ ALFIYANI JAILANI

Daripada seorang gadis biasa yang membesar dan menetap di flat Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) sekitar kejiranan Tampines, pelakon kelahiran Singapura, Atikah Suhaime, 34 tahun, kini melangkah ke fasa baru kehidupan dengan menyandang gelaran Datin.

Ini susulan beliau mengikat tali perkahwinan dengan ahli perniagaan, Datuk Lokman Teh Mohd Kamal, 36 tahun, pada 21 Januari 2024.

Laporan berkaitan
Sebagai ibu ‘cemburu buta’, Atikah Suhaime enggan renggang dengan anakFeb 1, 2026 | 5:30 AM
Sasqia Dahuri tidak kekok belanja di Pasar Tekka, berbasikal di S’pura Sep 28, 2025 | 5:30 AM
Atikah Suhaimepelakonsingapura-malaysia
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg