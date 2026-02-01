Sebagai ibu ‘cemburu buta’, Atikah Suhaime enggan renggang dengan anak
Pelakon filem ‘My Stupid Boss’ tanam nilai hidup sederhana, tak ingin anak ‘hanyut’ dalam kemewahan
Feb 1, 2026 | 5:30 AM
Pelakon kelahiran Singapura, Datin Atikah Suhaime, akur berubah menjadi individu yang lebih matang setelah bergelar seorang ibu kepada anak perempuan, Lyla Mulan Teh Lokman Teh, yang baru berusia setahun. - Foto INSTAGRAM ATIKAH SUHAIME
Sebagai ibu buat kali pertama, pelakon kelahiran Singapura, Datin Atikah Suhaime, 34 tahun, terpaksa menyesuaikan diri dengan pelbagai cabaran, malah sukar berpisah seketika dengan anak perempuannya, Lyla Mulan Teh Lokman Teh, yang baru berusia setahun.
Mulan merupakan anak hasil perkahwinannya dengan ahli perniagaan, Datuk Lokman Teh Mohd Kamal Teh, selepas mereka bernikah pada 21 Januari 2024.
