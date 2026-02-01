SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Sebagai ibu ‘cemburu buta’, Atikah Suhaime enggan renggang dengan anak

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Hiburan
Pengguna Berdaftar

Sebagai ibu ‘cemburu buta’, Atikah Suhaime enggan renggang dengan anak

Pelakon filem ‘My Stupid Boss’ tanam nilai hidup sederhana, tak ingin anak ‘hanyut’ dalam kemewahan
Atikah SuhaimeANAKselebriti malaysiaDUNIA HIBURAN
Feb 1, 2026 | 5:30 AM
AININ ALFIYANI JAILANI
AININ ALFIYANI JAILANI

Sebagai ibu ‘cemburu buta’, Atikah Suhaime enggan renggang dengan anak

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
atikah suhaime, pelakon, ibu
Pelakon kelahiran Singapura, Datin Atikah Suhaime, akur berubah menjadi individu yang lebih matang setelah bergelar seorang ibu kepada anak perempuan, Lyla Mulan Teh Lokman Teh, yang baru berusia setahun. - Foto INSTAGRAM ATIKAH SUHAIME

Sebagai ibu buat kali pertama, pelakon kelahiran Singapura, Datin Atikah Suhaime, 34 tahun, terpaksa menyesuaikan diri dengan pelbagai cabaran, malah sukar berpisah seketika dengan anak perempuannya, Lyla Mulan Teh Lokman Teh, yang baru berusia setahun.

Mulan merupakan anak hasil perkahwinannya dengan ahli perniagaan, Datuk Lokman Teh Mohd Kamal Teh, selepas mereka bernikah pada 21 Januari 2024.

Laporan berkaitan
Atikah Suhaime timang bayi perempuanMar 10, 2025 | 7:09 PM
Sasqia Dahuri tidak kekok belanja di Pasar Tekka, berbasikal di S’pura Sep 28, 2025 | 5:30 AM
Atikah SuhaimeANAKselebriti malaysiaDUNIA HIBURAN
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg