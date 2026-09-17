KUALA LUMPUR: Biarpun dibelenggu masalah sakit tekak, penyanyi rok legenda Malaysia, Datuk Awie, 58 tahun, tetap meneruskan persembahan sehingga lagu terakhir.

Semangat luar biasa yang ditonjolkan Awie sewaktu konsert solo Awie Rock King - Last Man Standing 2026 di Stadium Merdeka, mengagumkan kira-kira 20,000 penonton yang hadir, pada malam 12 September.

Sebelum menyanyikan lagu ‘Ingatkan Dia’, bergandingan dengan Akim, Awie sempat memberitahu peminat mengenai masalah kesihatan yang dihadapinya.

“Cuaca jerebu agak teruk menyebabkan saya kena bronkitis (keradangan) kali kedua. Apa pun show must go on,” katanya sambil disambut tepukan bergemuruh penonton.

Vokalis Wings ini berusaha menghiburkan peminat walaupun ada ketika suaranya kedengaran serak, malah ada beberapa ketika dia memegang bahagian tekaknya yang memberi gambaran keperitan dialami.

Melihat situasi tersebut, ada penonton berasa risau dengan keadaan Awie kerana bimbangkan keadaannya lebih teruk.

“Berat sungguh dugaan kali ini. Apa pun saya pasrah, kita teruskan juga dengan apa daya yang ada, insyaAllah kita habiskan juga dengan baik malam ini. Doa-doakan,” katanya dalam laman Harian Metro.

Sewaktu konsert tersebut, Awie menyampaikan 36 buah lagu yang dibahagikan kepada lima segmen iaitu Kita Bersama, Legasiku, Cinta Dan Filem, Tribute: Last Man Standing (Don’t Forget) dan Tribute To Anak Seni Yang Telah Tiada.

Kesemua persembahan itu menampilkan pemuzik profesional berbeza sebagai pengiring dengan segmen kelima yang juga segmen terakhir, menampilkan Awie bersama kumpulan Wings.

Barisan pemuzik termasuk Man Kidal, Eddie XPDC, Muzza, Pacai Ekamatra, Addy Cradle, Yan Lefthanded, Shah Slam, Naimi Daini (dram), Fly Halizor, Ritz Metalasia dan beberapa yang lain

Mereka diketuai oleh pemain gitar terkenal Aznan Alias yang berperanan sebagai pengarah persembahan.

Selain itu, artis lain yang membuat penampilan pada konsert tersebut ialah Datuk Hattan, Erra Fazira, Hannah Delisha, Putra Ahmad Merrah, Amir Masdi, Stacy, Black dan Puteri.

Antara lagu yang dinyanyikan ialah, ‘Sayap Ilusi’, ‘Mata Hati Jiwa’, ‘Tiada Rahsia Antara Kita Di Bayang Awan’, ‘Sejati’ dan banyak lagi.

Lebih istimewa lagi, Awie turut menyanyikan lagu terbaharu ciptaannya berjudul ‘Maharaniku’ sebagai hadiah buat isterinya, Datin Sharifah Ladyana sempena ulang tahun perkahwinan ke-10 mereka.

Dalam pada meraikan waktu yang gembira, Awie tetap tidak meminggirkan perjuangan rakyat Palestin apabila berduet dengan Amir Masdi menerusi lagu ‘Mentari Merah Di Ufuk Timur’ dalam Tribute: Last Man Standing (Don’t Forget).