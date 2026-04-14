Azza Elite hadkan hadir ke rumah terbuka demi anak istimewanya
Azza Elite hadkan hadir ke rumah terbuka demi anak istimewanya
Bimbang timbulkan ketidakselesaan kepada tuan rumah atau tetamu lain
Apr 14, 2026 | 7:28 PM
Azza Elite hadkan hadir ke rumah terbuka demi anak istimewanya
Pelakon dan penyanyi, Azza Elite bersama anaknya, Muhammad Adam, yang mempunyai autisme. - Foto INSTAGRAM AZZAELITE
KUALA LUMPUR: Pelakon dan penyanyi, Azza Elite, 49 tahun, memilih mengehadkan kehadiran ke majlis rumah terbuka sebagai langkah menjaga keselesaan serta kesejahteraan anak istimewanya, Muhammad Adam, 8 tahun, yang mempunyai autisme.
Azza atau nama sebenarnya Noor Azzarima Zawari berkata keputusannya itu bukan kerana enggan bergaul, sebaliknya bimbang kehadirannya bersama anak boleh menimbulkan ketidakselesaan kepada tuan rumah atau tetamu lain, lapor Berita Harian Malaysia.
