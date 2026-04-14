KUALA LUMPUR: Pelakon dan penyanyi, Azza Elite, 49 tahun, memilih mengehadkan kehadiran ke majlis rumah terbuka sebagai langkah menjaga keselesaan serta kesejahteraan anak istimewanya, Muhammad Adam, 8 tahun, yang mempunyai autisme.

Azza atau nama sebenarnya Noor Azzarima Zawari berkata keputusannya itu bukan kerana enggan bergaul, sebaliknya bimbang kehadirannya bersama anak boleh menimbulkan ketidakselesaan kepada tuan rumah atau tetamu lain, lapor Berita Harian Malaysia.