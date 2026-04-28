Cik B syukur disifatkan mudah disayangi meski berimej garang
Cik B syukur disifatkan mudah disayangi meski berimej garang
Apr 28, 2026 | 12:44 PM
Cik B syukur disifatkan mudah disayangi meski berimej garang
Menurut Cik B (kiri), sisi lembut yang dimilikinya banyak dibentuk melalui didikan ibunya, usahawan kosmetik terkenal, Datuk Seri Vida. - Foto fail
SHAH ALAM: Penyanyi dan personaliti media sosial, Cik B, meluahkan rasa syukur apabila keperibadiannya disifatkan sebagai seorang yang ‘lovable’ oleh segelintir pihak, termasuk rakan rapat yang mengenali dirinya secara dekat.
Cik B, atau nama sebenarnya Nur Edlynn Zamileen Muhammad Amin, 20 tahun, berkata meskipun sering tampil dengan solekan berimej garang, ia tidak mencerminkan dirinya yang sebenar.
