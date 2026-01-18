Apabila Gegar Vaganza 12 (GV12) semakin menghampiri garis penamat, sekali gus menjawab teka-teki juara bagi musim kali ini, ‘superfan’ bagi peserta Singapura, Iskandar Ismail, dan peserta Indonesia iaitu kumpulan vokal, Mendua, semakin memperkukuh semangat sokongan mereka. Ikuti wawancara Berita Minggu (BM) bersama mereka.
Di ambang pusingan akhir program kegemaran ramai anjuran Astro, Gegar Vaganza 12 (GV12), debaran peminat setia kumpulan vokal Indonesia, Mendua, yang terdiri daripada Hendra Purnanto (Pungky), Marisha Friska Halauwet (Sasha) dan Diana Puspitasari, kian terasa.
