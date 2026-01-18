SPH Logo mobile
Hiburan
Debaran ‘superfan’ sokong bintang

Peminat tak akan ‘Mendua’, ingin pengaruh seni trio dari Indo terus ‘mendunia’
Jan 18, 2026 | 5:30 AM
Peminat Mendua yang menggelar diri mereka ‘Mendua Mendunia’ memperkukuh ukhuwah dengan mengadakan acara kenal suai di The Port Karaoke, IOI Mall Puchong, Selangor, Malaysia. Berikut foto kenangan bersama ‘orang( kuat’ Mendua Mendunia dan anggota Mendua (dari kiri) Encik Mohd Khairil Izham Mahizan, Hendra Purnanto (Pungky), Diana Puspitasari, Cik Julia Inne Azrina Mohammad, Marisha Friska Halauwet (Sasha), Cik Noor Sherliza Ibrahim, Cik Tasneem Abdul Rashid dan pengurus Mendua, Aszuad.
Peminat Mendua yang menggelar diri mereka ‘Mendua Mendunia’ memperkukuh ukhuwah dengan mengadakan acara kenal suai di The Port Karaoke, IOI Mall Puchong, Selangor, Malaysia. Berikut foto kenangan bersama ‘orang( kuat’ Mendua Mendunia dan anggota Mendua (dari kiri) Encik Mohd Khairil Izham Mahizan, Hendra Purnanto (Pungky), Diana Puspitasari, Cik Julia Inne Azrina Mohammad, Marisha Friska Halauwet (Sasha), Cik Noor Sherliza Ibrahim, Cik Tasneem Abdul Rashid dan pengurus Mendua, Aszuad. - Foto ihsan JULIA INNE AZRINA

 Apabila Gegar Vaganza 12 (GV12) semakin menghampiri garis penamat, sekali gus menjawab teka-teki juara bagi musim kali ini, ‘superfan’ bagi peserta Singapura, Iskandar Ismail, dan peserta Indonesia iaitu kumpulan vokal, Mendua, semakin memperkukuh semangat sokongan mereka. Ikuti wawancara Berita Minggu (BM) bersama mereka.

Di ambang pusingan akhir program kegemaran ramai anjuran Astro, Gegar Vaganza 12 (GV12), debaran peminat setia kumpulan vokal Indonesia, Mendua, yang terdiri daripada Hendra Purnanto (Pungky), Marisha Friska Halauwet (Sasha) dan Diana Puspitasari, kian terasa.

