Dianggap 'fashionista,' Syafinaz rebut peluang teroka gaya baru

Hiburan
Dianggap ‘fashionista,’ Syafinaz rebut peluang teroka gaya baru

Penyanyi yang juga guru vokal jaga penampilan, aset penting seorang artis selain asah bakat
syafinazgegar vaganza
Mar 1, 2026 | 5:30 AM
AININ ALFIYANI JAILANI
AININ ALFIYANI JAILANI

syafinaz selamat, juri GV
Bagi penyanyi dan guru vokal, Datuk Syafinaz Selamat, program realiti anjuran Astro, ‘Gegar Vaganza’, membuka peluang bagi dirinya untuk meneroka gaya dan penampilan yang luar daripada kebiasaan. - Foto INSTAGRAM SYAFINAZ SELAMAT

Selain kritikannya yang kerap menjadi perbualan dalam kalangan netizen, penyanyi dan guru vokal, Datuk Syafinaz Selamat, turut mencuri tumpuan menerusi penampilan busana memikat dalam program realiti terbitan Astro, Gegar Vaganza 12 (GV12), yang telah melabuhkan tirainya pada Januari lalu.

Apabila ditanya Berita Minggu (BM) tentang pandangan dirinya sering dianggap sebagai ‘fashionista’ atau paling bergaya, Syafinaz, 53 tahun, berkata:

syafinazgegar vaganza
