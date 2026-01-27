SPH Logo mobile
Elak lelah tonton Gegar Vaganza dengan pembaharuan, ubah suai format

Hiburan
Elak lelah tonton Gegar Vaganza dengan pembaharuan, ubah suai format

Antara usulan asingkan kategori solo dan kumpulan; padan peserta ‘otai’ dengan komposer Gen-Z; adakan peringkat saringan pilih wakil S’pura, Indonesia
Jan 27, 2026 | 5:30 AM

Elak lelah tonton Gegar Vaganza dengan pembaharuan, ubah suai format

Mendua, yang dianggotai (dari kiri) Marisha Friska Halauwet, Hendra Purnanto (Pungky) dan Diana Puspitasari, memilki mutu kumpulan yang mampu memberi takrifan segar pada setiap lagu orang lain yang dinyanyikan.
Mendua, yang dianggotai (dari kiri) Marisha Friska Halauwet, Hendra Purnanto (Pungky) dan Diana Puspitasari, memilki mutu kumpulan yang mampu memberi takrifan segar pada setiap lagu orang lain yang dinyanyikan. - Foto ASTRO

Di kala ‘demam’ Gegar Vaganza 12 (GV12) sudah pun reda dengan terlabuhnya tirai pertandingan akhir program realiti kesukaan ramai itu pada 18 Januari lalu, saya dan beberapa teman peminat rancangan tersebut mula memikirkan apa lagi yang boleh ditambah baik.

Ini memandangkan jenama besar GV yang sudah dikenali di Nusantara, mencakupi lautan penonton di Singapura dan Indonesia, sudah bertahan selama 12 edisi dan wajar dikembangkan lagi termasuk melibatkan peserta Korea Selatan, Thailand, Filipina, Jepun, mahupun Brunei.

