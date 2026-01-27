Pada usia awal 50-an tahun, Freshies yang dianggotai Ejie (kanan) dan Shima (kiri) masih memiliki mutu vokal dan tenaga ketika berdansa, berbanding beberapa kumpulan lain yang pernah menyertai Gegar Vaganza. Bersama mereka dalam pusingan gandingan suara ini adalah Mamat Exists (dua dari kanan) dan Ina (dua dari kiri), anggota asal Freshies yang tidak bertanding. - Foto ASTRO