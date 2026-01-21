SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Naib Juara GV12, Mendua, janji takkan ‘menghilang’ lagi

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Hiburan
Pengguna Berdaftar

Naib Juara GV12, Mendua, janji takkan ‘menghilang’ lagi

Ingin karya seterusnya dapat sambutan semeriah lagu hit, ‘Hampir Ke Situ’
MENDUAgegar vaganzaNaib Juara
Jan 21, 2026 | 5:30 AM

Naib Juara GV12, Mendua, janji takkan ‘menghilang’ lagi

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
mendua, gv12, naib juara
Walaupun sudah hampir dua dekad tidak sepentas, persahabatan Naib Juara GV12, Mendua yang dianggotai oleh (dari kiri) Diana Puspitasari, Hendra Purnanto (Pungky), Marisha Friska Halauwet (Sasha) tetap kukuh. Kini, mereka bersemangat untuk kembali ke dunia seni dengan karya baru. - Foto ASTRO

Walaupun sudah hampir dua dekad tidak sepentas, persahabatan kumpulan Mendua yang dianggotai oleh Hendra Purnanto (Pungky), Marisha Friska Halauwet (Sasha) dan Diana Puspitasari tetap kukuh. 

Kini, ikatan itu menjadi lebih manis apabila mereka muncul sebagai Naib Juara dalam pertandingan realiti Astro, Gegar Vaganza 12 (GV12).

Laporan berkaitan
Debaran ‘superfan’ sokong bintangJan 18, 2026 | 5:30 AM
Mendua usir rasa janggal setelah 18 tahun tidak jumpaNov 9, 2025 | 5:30 AM
MENDUAgegar vaganzaNaib Juara
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg