Pengguna Berdaftar
Naib Juara GV12, Mendua, janji takkan ‘menghilang’ lagi
Ingin karya seterusnya dapat sambutan semeriah lagu hit, ‘Hampir Ke Situ’
Jan 21, 2026 | 5:30 AM
Walaupun sudah hampir dua dekad tidak sepentas, persahabatan Naib Juara GV12, Mendua yang dianggotai oleh (dari kiri) Diana Puspitasari, Hendra Purnanto (Pungky), Marisha Friska Halauwet (Sasha) tetap kukuh. Kini, mereka bersemangat untuk kembali ke dunia seni dengan karya baru. - Foto ASTRO
Walaupun sudah hampir dua dekad tidak sepentas, persahabatan kumpulan Mendua yang dianggotai oleh Hendra Purnanto (Pungky), Marisha Friska Halauwet (Sasha) dan Diana Puspitasari tetap kukuh.
Kini, ikatan itu menjadi lebih manis apabila mereka muncul sebagai Naib Juara dalam pertandingan realiti Astro, Gegar Vaganza 12 (GV12).
Laporan berkaitan
Debaran ‘superfan’ sokong bintangJan 18, 2026 | 5:30 AM
Mendua usir rasa janggal setelah 18 tahun tidak jumpaNov 9, 2025 | 5:30 AM