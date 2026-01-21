Walaupun sudah hampir dua dekad tidak sepentas, persahabatan Naib Juara GV12, Mendua yang dianggotai oleh (dari kiri) Diana Puspitasari, Hendra Purnanto (Pungky), Marisha Friska Halauwet (Sasha) tetap kukuh. Kini, mereka bersemangat untuk kembali ke dunia seni dengan karya baru. - Foto ASTRO