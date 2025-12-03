Vokalis kumpulan Exists, Ezad (kiri) bersama Zamani berkongsi satu pentas menyampaikan lagu ‘Kembali Terjalin’ serta ‘Alasanmu’ secara duet pada penghujung konsert ‘ExistsXSlam Live in Singapore’, yang diadakan di The Star Theatre pada 29 November. - Foto SHIRAZ PROJECTS