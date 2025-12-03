SPH Logo mobile
Exists, Slam ‘kembali terjalin’ gegar dewan konsert di S’pura

Konsert bukti kekuatan sebenar persembahan tanpa gimik, hanya dengan susunan muzik, vokal dan kehebatan lagu
Dec 3, 2025 | 5:30 AM
Vokalis kumpulan Exists, Ezad (kiri) bersama Zamani berkongsi satu pentas menyampaikan lagu ‘Kembali Terjalin’ serta ‘Alasanmu’ secara duet pada penghujung konsert ‘ExistsXSlam Live in Singapore’, yang diadakan di The Star Theatre pada 29 November. - Foto SHIRAZ PROJECTS

Tatkala rakan sebaya memenuhi Stadium Negara 29 November lalu untuk menonton konsert K-Pop Blackpink, saya pula memilih untuk mengulit malam Ahad saya dengan menyaksikan dua nama besar dalam persada seni, Slam dan Exists, beraksi di atas pentas.

Konsert ‘ExistsXSlam Live in Singapore’, anjuran Shiraz Projects, yang diadakan di dewan The Star Theatre, menyaksikan sekitar 3,500 peminat hadir, bukti betapa balada rok masih bertaring dan tetap memiliki daya tarikan bagi penonton dari segenap lapisan usia.

