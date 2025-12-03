Tatkala rakan sebaya memenuhi Stadium Negara 29 November lalu untuk menonton konsert K-Pop Blackpink, saya pula memilih untuk mengulit malam Ahad saya dengan menyaksikan dua nama besar dalam persada seni, Slam dan Exists, beraksi di atas pentas.
Konsert ‘ExistsXSlam Live in Singapore’, anjuran Shiraz Projects, yang diadakan di dewan The Star Theatre, menyaksikan sekitar 3,500 peminat hadir, bukti betapa balada rok masih bertaring dan tetap memiliki daya tarikan bagi penonton dari segenap lapisan usia.
