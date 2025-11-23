Dikenali dengan lagu malar segar seperti Mengintai Dari Tirai Kamar, Alasanmu, Percayakan Siti dan Jesnita, kumpulan rok 1990-an Malaysia, Exists berpendapat tiada rahsia istimewa yang membuat mereka masih kekal aktif hingga kini.
Namun, memahami cita rasa pendengar daripada pelbagai lapisan masyarakat dan mempunyai lagu dengan identiti yang tidak lapuk dek zaman merupakan antara faktor yang membuat mereka berjaya menembusi pasaran serantau dan kekal relevan.
