Gaya Hidup
Exists galak band baru ceburi pasaran arus perdana, fahami cita rasa pendengar

Kumpulan dengan lagu malar segar era 90-an bakal beraksi bersama rakan seperjuangan, Slam di S’pura
existsalong existsezad lazimSlamZamaniartis malaysiaKonsert
Nov 23, 2025 | 5:30 AM
Ezad Exists, Exists, Ezad Lazim, Along Exists
Anggota kumpulan rok Malaysia, Exists iaitu Ezad Lazim (kiri) dan Azhrul Nasir, atau lebih dikenali sebagai Along, berharap peminat dapat menerima lagu ‘Alasanmu 2025’, yang dikeluarkan dengan versi baru pada Jun lalu (2025). - Foto BM oleh NATASHA MUSTAFA

Dikenali dengan lagu malar segar seperti Mengintai Dari Tirai Kamar, Alasanmu, Percayakan Siti dan Jesnita, kumpulan rok 1990-an Malaysia, Exists berpendapat tiada rahsia istimewa yang membuat mereka masih kekal aktif hingga kini.

Namun, memahami cita rasa pendengar daripada pelbagai lapisan masyarakat dan mempunyai lagu dengan identiti yang tidak lapuk dek zaman merupakan antara faktor yang membuat mereka berjaya menembusi pasaran serantau dan kekal relevan. 

