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Sekilas Berita
Filem ‘Kudrat 1968: High Council’ rungkai teka-teki, sarat kejutan
Filem ‘Kudrat 1968: High Council’ rungkai teka-teki, sarat kejutan
Babak aksi sengit hidupkan filem, tetapi konflik serta pembangunan watak masih terbatas
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Foto ASTRO SHAW
Foto ASTRO SHAW
Nov 12, 2026 | 7:38 PM
Sekilas Berita
Filem ‘Kudrat 1968: High Council’ rungkai teka-teki, sarat kejutan
Sarat dengan kejutan jalan cerita, konflik dan perkembangan watak, filem Kudrat 1968: High Council, berjaya merungkai pelbagai persoalan yang sebelum ini dibiarkan tergantung dalam siri televisyen dengan judul sama.
Sebelum menemui penonton di pawagam, kisah ini terlebih dahulu diperkenalkan menerusi empat episod siri Kudrat 1968: High Council yang disiarkan di Astro Ria dan Astro Citra, selain wadah penstriman Netflix, Sooka dan Astro X3.
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