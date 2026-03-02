SPH Logo mobile
Haru-biru lagu Lebaran era baharu: Nak 'pok pek' pun tiada jiwa Raya

Hiburan
Haru-biru lagu Lebaran era baharu: Nak ‘pok pek’ pun tiada jiwa Raya

Puasa baru mula, banyak lagu Raya 2026 rebut masuk pasaran awal Ramadan
Mar 2, 2026 | 5:30 AM
HARYANI ISMAIL
HARYANI ISMAIL

Haru-biru lagu Lebaran era baharu: Nak ‘pok pek’ pun tiada jiwa Raya

Hael Husaini, Lagu Raya Untukmu, Lebaran
Hael Husaini dikenali sebagai pencipta generasi baharu yang sentiasa muncul dengan lagu Hari Raya tular tetapi ada juga yang menyifatkan 'Lagu Raya Untukmu!' bagi 2026 kurang semangat berlebaran. - Foto ROCKETFUEL

Kenangan duduk di tepi jendela pada malam dingin sebelum Hari Raya diraikan sambil mendengar aplikasi Spotify mengalunkan irama syahdu, Sepasang Kurung Biru, masih terpahat di ingatan.

Saya amati bait-bait liriknya yang penuh emosi, menyapa syahdu hati yang merindui ibu yang sudah tiada sejak Syawal 2023.

