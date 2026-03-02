Haru-biru lagu Lebaran era baharu: Nak ‘pok pek’ pun tiada jiwa Raya
Puasa baru mula, banyak lagu Raya 2026 rebut masuk pasaran awal Ramadan
Mar 2, 2026 | 5:30 AM
Hael Husaini dikenali sebagai pencipta generasi baharu yang sentiasa muncul dengan lagu Hari Raya tular tetapi ada juga yang menyifatkan ‘Lagu Raya Untukmu!’ bagi 2026 kurang semangat berlebaran. - Foto ROCKETFUEL
Kenangan duduk di tepi jendela pada malam dingin sebelum Hari Raya diraikan sambil mendengar aplikasi Spotify mengalunkan irama syahdu, Sepasang Kurung Biru, masih terpahat di ingatan.
Saya amati bait-bait liriknya yang penuh emosi, menyapa syahdu hati yang merindui ibu yang sudah tiada sejak Syawal 2023.
