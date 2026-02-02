Hentikan sengketa, mulakan perjalanan damai dalam industri hiburan
Isu Puteri Balqis, Mia Sara: Tidak perlu panjangkan gosip, ‘membawang’ di ambang Ramadan
Feb 2, 2026 | 5:30 AM
Dunia hiburan di Malaysia kembali hangat apabila dua nama yang tidak asing lagi, Puteri Balqis (kiri) dan Mia Sara Nasuha, terperangkap dalam kemelut peribadi di media sosial. - Foto INSTAGRAM PUTERI BALQIS/TANGKAP LAYAR YOUTUBE KITA KITA AJE! PODCAST
Dunia hiburan di Malaysia baru-baru ini kembali hangat apabila dua nama yang tidak asing lagi, Puteri Balqis, atau lebih mesra disapa Aqish, 18 tahun; dan Mia Sara Nasuha, 20 tahun, terperangkap dalam kemelut peribadi di media sosial.
Sebagai bekas pelakon cilik yang membesar di layar kaca televisyen serta dunia perfileman, perjalanan mereka ke alam dewasa nampaknya tidak lari daripada ujian dan konflik masa lalu yang kembali menghantui.
