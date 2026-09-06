Kehilangan ibu tercinta membuatkan dunia penyanyi tempatan, Iskandar Ismail, atau lebih mesra disapa, Eiss, terhenti seketika.

Selepas pemergian insan yang sentiasa menyokong perjalanan seninya itu, Eiss, 47 tahun, mengambil keputusan berehat selama tiga minggu daripada kegiatan seni untuk memberi ruang kepada dirinya menenangkan hati.