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Hilang ibu, derita guna beg stoma tak luntur semangat Eiss berkarya
Lagu baharu ‘Aku Salah’ tonjol sisi ‘jiwang’ juara GV12 yang dikenali dengan vokal lantang, rok
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Kehilangan ibu tercinta membuatkan dunia penyanyi tempatan, Iskandar Ismail, atau lebih mesra disapa, Eiss, terhenti seketika.
Selepas pemergian insan yang sentiasa menyokong perjalanan seninya itu, Eiss, 47 tahun, mengambil keputusan berehat selama tiga minggu daripada kegiatan seni untuk memberi ruang kepada dirinya menenangkan hati.
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