Hanya seminggu selepas menemui penonton di pawagam Malaysia, filem aksi, Konspirasi, terbitan Elepfilm Entertainment, terpaksa menamatkan tayangannya.

Di sebalik kekecewaan itu, pelakon Singapura, Hisyam Hamid, memilih untuk melihat sisi positif apabila pengalaman membintangi filem aksi pertamanya itu, membuka lebih banyak peluang dalam kerjaya seni.