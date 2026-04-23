Irfan Zaini tak kisah ubah imej demi jaya watak mencabar
Pelakon filem, ‘Blood Brothers’, berhasrat bawa watak lelaki lembut, individu autisme atau psikopat
Apr 23, 2026 | 3:28 PM
Pelakon Malaysia berbangsa India, Irfan Zaini, menyuarakan hasrat untuk membawakan watak lebih berani dan rumit. - Foto INSTAGRAM IRFAN ZAINI
Pelakon Malaysia berbangsa India, Irfan Zaini, mencuri perhatian apabila menyuarakan hasrat untuk keluar daripada zon selesa dengan membawakan watak lebih berani dan rumit termasuk watak lelaki lembut, individu autisme serta psikopat.
Irfan, atau nama sebenarnya, Muhammad Irfan Mohamed Zaini, 31 tahun, turut berkata keinginannya itu didorong oleh hasrat ingin mengembangkan potensi sebagai pelakon, di samping mencabar keupayaan diri dalam membentuk watak yang sukar dan memerlukan penelitian mendalam.
