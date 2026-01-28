Setelah menempuh asam garam rumah tangga buat kali kedua, penyanyi dan Juara Gegar Vaganza 9 (GV9) serta All Stars Gegar Vaganza (ASGV), Jaclyn Victor, 47 tahun, akur alam perkahwinan banyak mengajarnya tentang erti bertolak ansur dan keperluan kefahaman yang tinggi antara sesama pasangan.