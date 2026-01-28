SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Jaclyn Victor kongsi rahsia bahagia sebagai isteri kali kedua

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Hiburan
Pengguna Berdaftar

Jaclyn Victor kongsi rahsia bahagia sebagai isteri kali kedua

Juara GV9 serta All Stars GV akui perlu jadi sahabat kepada pasangan dalam rumah tangga
jaclyn victorGEGAR VAGANZA 9; JACLYN VICTOReiss
Jan 28, 2026 | 5:30 AM

Jaclyn Victor kongsi rahsia bahagia sebagai isteri kali kedua

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
jaclyn victor, juara gegar vaganza 9, all stars gegar vaganza
Perkahwinan kedua penyanyi Jaclyn Victor bersama Calvin T Samuel, seorang pensyarah, berlangsung dalam satu majlis tertutup pada 25 Mei 2025. - Foto INSTAGRAM JACLYN VICTOR

Setelah menempuh asam garam rumah tangga buat kali kedua, penyanyi dan Juara Gegar Vaganza 9 (GV9) serta All Stars Gegar Vaganza (ASGV), Jaclyn Victor, 47 tahun, akur alam perkahwinan banyak mengajarnya tentang erti bertolak ansur dan keperluan kefahaman yang tinggi antara sesama pasangan.

Menurut Jaclyn, atau nama sebenarnya, Jaclyn Joshua Thanaraj Victor, hubungan suami isteri bukan sekadar soal ikatan, sebaliknya menuntut persahabatan yang kukuh sebagai asas penting.

Laporan berkaitan
Iskandar Ismail dinobat juara Gegar Vaganza 12: ‘Kalau Abah ada, mesti dia bangga’Jan 19, 2026 | 12:55 AM
Naib Juara GV12, Mendua, janji takkan ‘menghilang’ lagiJan 21, 2026 | 5:30 AM
jaclyn victorGEGAR VAGANZA 9; JACLYN VICTOReiss
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg