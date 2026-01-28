Jaclyn Victor kongsi rahsia bahagia sebagai isteri kali kedua
Jaclyn Victor kongsi rahsia bahagia sebagai isteri kali kedua
Juara GV9 serta All Stars GV akui perlu jadi sahabat kepada pasangan dalam rumah tangga
Jan 28, 2026 | 5:30 AM
Perkahwinan kedua penyanyi Jaclyn Victor bersama Calvin T Samuel, seorang pensyarah, berlangsung dalam satu majlis tertutup pada 25 Mei 2025. - Foto INSTAGRAM JACLYN VICTOR
Setelah menempuh asam garam rumah tangga buat kali kedua, penyanyi dan Juara Gegar Vaganza 9 (GV9) serta All Stars Gegar Vaganza (ASGV), Jaclyn Victor, 47 tahun, akur alam perkahwinan banyak mengajarnya tentang erti bertolak ansur dan keperluan kefahaman yang tinggi antara sesama pasangan.
Menurut Jaclyn, atau nama sebenarnya, Jaclyn Joshua Thanaraj Victor, hubungan suami isteri bukan sekadar soal ikatan, sebaliknya menuntut persahabatan yang kukuh sebagai asas penting.
