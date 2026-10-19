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Sekilas Berita
Jerih perih tiga penulis kreatif diiktiraf di Anugerah Screen Mediacorp 2026
Jerih perih tiga penulis kreatif diiktiraf di Anugerah Screen Mediacorp 2026
Drama ‘Korban 2’ bolot empat anugerah; Razi Salam, Murni Mohd Yussof dan Netty Fiona Othman singkap cabaran di sebalik karya cipta kejayaan
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Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Oct 19, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Jerih perih tiga penulis kreatif diiktiraf di Anugerah Screen Mediacorp 2026
Drama tempatan Korban 2, terbitan Monochromatic Pictures, menyerlah di Anugerah Screen Mediacorp 2026 apabila meraih empat pengiktirafan dalam kategori Drama Melayu, sekali gus mengangkat sumbangan tenaga kreatif di belakang tabir.
Anugerah yang berlangsung buat kali kedua itu diadakan pada 2 Oktober di Hotel Mandarin Oriental.
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