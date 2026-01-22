Cik Siti Aminah Sainbran bersama gambar Iskandar Ismail yang ditandatangan penyanyi itu sewaktu menjuari SG Mania pada 2014. - Foto BH oleh RUBIAH MOHD

Iskandar Ismail (tengah) bersama kumpulan peminatnya, Kelab Eissentials FC, yang menyambutnya di lapangan terbang Changi pada 1 pagi, 22 Januari. - Foto BH oleh RUBIAH MOHD

Rasa penat terus hilang, kata Iskandar Ismail sebaik mendarat dari pesawat apabila melihat peminat datang menyambutnya di lapangan terbang. - Foto BH oleh RUBIAH MOHD

Sekumpulan peminat Iskandar Ismail yang menggelarkan diri mereka ‘Eissentials FC’ setia menantikan kepulangan juara Gegar Vaganza (GV) musim ke-12 itu di Lapangan Terbang Changi, pada awal pagi 22 Januari.

Setelah lebih dua minggu berada di Kuala Lumpur bagi persaingan GV, Iskandar yang tiba di Singapura pada 1 pagi mengakui rasa penatnya terus hilang sebaik melihat kehadiran sekitar 20 peminat yang menyambut kepulangannya.



“Melihat semua di sini, rasa penat pun hilang. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang ada di sini, walaupun dah 1 pagi. Saya rasa gembira sekali,” katanya sejurus keluar dari balai ketibaan.

Sebelum itu, beliau turut ‘ditahan’ pegawai bertugas untuk bergambar.

Bercakap kepada wartawan Berita Harian (BH), Iskandar berkata sehingga ke saat akhir sebelum berangkat pulang, beliau masih sibuk memenuhi pelbagai komitmen di sana.



“Semalam saya ada sesi fotografi untuk kurta, kemudian ada penggambaran muzik video Hari Raya untuk lagu ‘Pulanglah’ versi saya (lelaki) yang pernah dipopularkan oleh Aisyah. Selepas itu baru saya bersiap-siap untuk terbang pulang,” jelasnya mengenai jadual padat tersebut.

Kepulangan beliau pada jam 1 pagi, 22 Januari itu turut disambut oleh isteri tersayang, Cik Norazura Mohamad Ismail, bersama anggota Eissentials FC.

Seorang peminat tegar, Cik Siti Aminah Sainbran, 44 tahun, yang berada di lapangan terbang sejak jam 10.30 malam bersama suaminya, meluahkan rasa teruja dapat meraikan idola kesayangan mereka itu.

“Kami sokong Eiss dari dulu (pertandingan SG Mania pada 2014) sampai sekarang dan sampai bila-bila. Walaupun dari Woodlands, kami sanggup datang untuk meraikan juara,” kata Cik Siti.

Tambahnya lagi, sifat peramah dan tidak sombong Iskandar sejak dahulu menjadi punca beliau begitu meminati penyanyi itu.

Bagi seorang lagi peminat yang hanya ingin dikenali sebagai Cik Yanalee, 55 tahun, kepulangan Iskandar wajar diraikan meriah sebagaimana sambutan yang diterimanya di Malaysia.

“Beliau selayaknya diraikan setelah sekian lama berada dalam industri ini. Saya harap apabila balik ke Singapura, beliau dapat merasakan ‘vibe’ yang sama seperti di sana,” ujarnya.

Dalam pada itu, Cik Norazura yang menjemput suaminya selepas tamat waktu bekerja berkata, beliau telah mengambil cuti pada keesokan harinya untuk meluangkan masa bersama suami dan anak-anak.

“Sudah lebih dua minggu beliau di sana dan kami hanya dapat berjumpa sekejap sahaja. Saya berbesar hati dengan sokongan peminat yang hadir hari ini,” tutur Cik Norazura.

Menurut Iskandar, kepulangan ini hanya untuk sementara waktu bagi memenuhi rakaman program ‘Sinar Lebaran’ untuk saluran Suria pada hujung bulan ini. Beliau kemudian akan kembali ke Kuala Lumpur untuk rakaman rancangan Hari Raya terbitan Astro dan merakamkan lagu baru.

“Rasa sangat lama berjauhan dengan keluarga. Sebaik saja pulang, saya hanya mahu menghabiskan masa dengan mereka,” kata Iskandar yang turut merancang membuat kejutan dengan menjemput dua anak perempuannya di sekolah tanpa pengetahuan mereka esok.

Iskandar mengakui hidupnya berubah sekelip mata selepas bergelar juara musim ke-12, menyusuli jejak penyanyi Singapura yang lain iaitu Hady Mirza (GV 6) dan Aliff Aziz (GV 8).

“Kelmarin semasa saya membuat TikTok ‘Live’, saya terkejut lebih 2,000 orang menonton. Ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Pengikut di media sosial juga bertambah sejak saya menyertai GV,” jelasnya.

Selain rindu kepada keluarga, Iskandar turut mendambakan masakan isterinya, terutama asam pedas ayam. Namun, ada satu yang akan dicarinya pagi nanti.