Pertemuan tiga figura hebat industri muzik Malaysia iaitu Yasin Sulaiman, Malique dan Zizi Kirana, menerusi lagu berjudul, ‘Yang Tinggal’, telah merungkai mesej kemanusiaan yang cukup mencengkam.

Lagu yang dihasilkan menerusi kerjasama strategik antara Icon Records (M) Sdn Bhd dengan Sony Music Entertainment Malaysia, turut menyingkap fasa baharu perjalanan seni penyanyi dan penulis lagu itu sendiri iaitu, Yasin.

Bukan sekadar gabungan komersial biasa, sebaliknya sebuah karya hebat ciptaan Malique bersama Tripdisz membawa tema kemanusiaan yang sangat kuat.

Lagu tersebut sarat dengan penceritaan mengenai erti kehilangan, pengorbanan, harapan serta nilai kemanusiaan sejagat.

Ia mengajak pendengar merenung apa yang masih kekal apabila berdepan dengan ujian besar seperti peperangan, musibah dan perpisahan.

Lebih istimewa, karya itu diperkaya dengan sentuhan lapisan suara koir daripada kumpulan, ‘Voices of Bilad al-Sham’, sekali gus meninggalkan kesan mendalam kepada pendengar.

Projek gabungan Zizi Kirana dan Yasin tercetus daripada ilham komposer dan penyanyi rap tersohor, Malique, sejak September 2025.

Menurut Tripdisz yang merupakan penggubah bersama lagu, ‘Yang Tinggal’, idea berkenaan bermula apabila Malique memberikan demo lagu lengkap bersama bahagian korus sebelum mereka mula membincangkan konsep serta senarai artis jemputan yang layak untuk disatukan dalam projek lagu berkenaan.

“Beberapa nama dilontarkan dan salah seorang daripadanya ialah Yasin.

“Ketika itu, kami tidak pasti sama ada boleh mendapatkan Yasin atau tidak, kami hanya mencuba nasib,” kata Tripdisz dalam laman web, Harian Metro.

Tripdisz turut berkongsi, selepas persetujuan dicapai, Malique mengambil langkah dengan menghubungi penyanyi, Zizi Kirana, secara peribadi ketika beliau sedang berada di atas kapal dalam perjalanan misi ke Gaza.

Dalam pada itu, keunikan projek itu turut terletak pada penyatuan tiga karakter vokal berbeza iaitu Malique sebagai tunjang kreatif; Zizi Kirana dengan kekuatan emosi tersendiri; serta kembalinya kemunculan Yasin Sulaiman dalam industri seni.

Bahagian vokal Yasin merakamkan satu sejarah peribadi yang amat menyentuh hati apabila ia dirakamkan ketika beliau masih berada di Hospital Bahagia Ulu Kinta untuk menjalani rawatan bagi penyakit bipolar.

Ruang dan keadaan yang serba mencabar itu akhirnya melahirkan sebuah rakaman bermakna yang memberikan dimensi luar biasa kepada lagu tersebut.

Kehadiran Yasin turut menjadi titik tumpuan mengenai hala tuju kerjayanya di bawah naungan Icon Records.

Pengarah Urusan Sony Music Malaysia, Singapura, Vietnam & Projek Khas Asia Tenggara, Kenny Ong, meluahkan keterujaan apabila dapat bekerjasama dengan barisan artis berstatus legenda yang mempunyai pengikut serta landskap tersendiri di Malaysia.

“Lagu ini mempunyai lirik yang sangat mendalam dan bermakna.

“Ia cukup sempurna untuk masanya yang tepat dengan apa yang sedang berlaku di dunia hari ini, selain memberi peluang kepada kami bekerjasama dengan tiga artis legenda Malaysia,” katanya.

Di sebalik penghasilan lagu berunsurkan kemanusiaan berjudul, ‘Yang Tinggal’, terselit seribu satu kisah emosi serta mesej perit yang meruntun jiwa, khususnya mengenai tragedi berdarah di Gaza.

Tridisz berkata, karya berkenaan dihasilkan ketika mereka menyelami suasana hiba susulan paparan berita sedih di televisyen.

“Lagu ini kita buat dalam suasana tengok berita yang amat sedih.

“Jadi apa yang kita cuba sampaikan ialah kalau kita tidak dapat tolong, sekurang-kurangnya kita dapat sampaikan kesedaran. Lagu ini memang mesejnya untuk keamanan,” katanya.

Menurut Zizi, maksud ‘Yang Tinggal’ merujuk secara langsung kepada anak-anak kecil di Gaza yang terus berdepan ujian berat setiap hari di tengah lambakan nyawa terkorban.

Beliau berkata, hatinya hancur setiap kali memikirkan nasib kanak-kanak di wilayah bergolak itu, sehingga dia nyaris gagal menahan sebak ketika proses rakaman vokal berlangsung.

“Masa saya tengah rekod lagu di atas kapal, bahagian yang saya memang tak boleh nak sampaikan betul-betul adalah lirik ‘ditarik keluar jiran tahan rasa duka, jasadnya bernyawa tapi dah berubah rupa’.

“Masa itu saya bayangkan apa yang dah jadi sekarang dekat Gaza, jadi maksud ‘Yang Tinggal’ ini memang sangat mendalam untuk saya,” kongsi Zizi.

Sementara itu, Yasin berpandangan karya itu membawa erti sebuah persoalan besar buat seluruh umat manusia selepas berlakunya kemusnahan dahsyat dan kehilangan nyawa yang tidak terkira.

“Yang tinggal ini sebenarnya soalan. Setelah segala kemusnahan, kehilangan nyawa, kehilangan segala-galanya, yang tinggal itu adalah soalan.

“Apa yang tinggal?

“Setelah semua orang pun dah tiada, hilang ibu bapa, anak, kehidupan dan tempat tinggal, habis, hilang semua benda.