Lawak jangan asal boleh, tutur bicara kini ada jejak digital

Hiburan
Insiden ‘keterlanjuran kata’ Lan Pet Pet dan jiwa besar Fazura terima kemaafan
senariolanfazuraTeladan
Feb 16, 2026 | 5:30 AM
AININ ALFIYANI JAILANI
AININ ALFIYANI JAILANI

lan pet pet, fazura
Pelawak veteran, Lan Pet Pet (kiri), temui pelakon, Fazura (kanan), demi membuat permohonan maaf secara langsung selepas secara tidak sengaja melontarkan komen berbaur lucah mengenai jodoh Fazura ketika sesi siaran langsung di TikTok. - Foto INSTAGRAM JAKEL TEXTILE

Dunia hiburan baru-baru ini dikejutkan dengan satu lagi insiden ‘terlajak kata’ melibatkan pelawak otai, Lan Pet Pet daripada kumpulan Senario, dan pelakon jelita, Nur Fazura Sharifuddin.

Ia bermula daripada sesi siaran langsung TikTok Lan, yang pada mulanya sekadar usikan biasa.

Laporan berkaitan
Lan Pet Pet temui Fazura, minta maaf atas komen yang dianggap ‘lucah’ di TikTokFeb 10, 2026 | 7:33 PM
Meski takdir memisahkan, tiada noktah cinta antara ibu bapa, anakJan 19, 2026 | 5:30 AM
senariolanfazuraTeladan
