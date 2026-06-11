Anak sulung penyanyi Malaysia, Liza Hanim, Marsya Qistina, akur sudah mempersiapkan mental dan fizikal untuk berdepan dengan pelbagai ragam netizen termasuk kecaman. - Foto INSTAGRAM MARSYA QISTINA

Anak sulung penyanyi Malaysia, Liza Hanim, Marsya Qistina, akur sudah mempersiapkan mental dan fizikal untuk berdepan dengan pelbagai ragam netizen termasuk kecaman. - Foto INSTAGRAM MARSYA QISTINA

Menyedari dunia hiburan tidak selamanya manis dan indah, penyanyi muda yang kini sibuk menempa nama dalam industri hiburan seberang Tambak, Marsya Qistina, akur sudah mempersiapkan mental dan fizikal untuk berdepan dengan pelbagai ragam netizen termasuk kecaman.

Marsya, atau nama sebenarnya, Marsya Qistina Mohamed Shahrin, 23 tahun, yang juga anak sulung kepada penyanyi, Liza Hanim, memulakan langkah secara rasmi sebagai penyanyi selepas dinobatkan juara dalam pertandingan terbitan Astro, Talk To My Manager, pada 2025.

Beliau turut memilih untuk menjadi diri sendiri dan enggan melatah sekiranya gerak-gerinya menjadi bahan hakiman masyarakat.

“Apa yang saya boleh cakap, saya hanya perlu jadi diri sendiri. Kalau di media sosial pula, saya kena fikir dua tiga kali sebelum memuat naik sesuatu.

“Saya akan berbincang dengan mama, ayah dan kawan-kawan dahulu.

“Jika perkara itu sesuai (untuk dimuat naik di media sosial), baru saya akan kongsikan apa yang saya rasa,” katanya dalam laman Harian Metro.

Mengulas mengenai kritikan atau komen negatif yang sering dilemparkan oleh netizen di platform digital, Marsya menyifatkan perkara itu sebagai hak masing-masing.

“Kalau netizen nak cakap buruk atau apa sahaja, itu adalah pendapat mereka sendiri. Saya tiada hak untuk cakap ‘Mana ada? Saya tak macam ini’.

“Semua orang berhak atas pendapat masing-masing.

“Jadi, tidak mengapalah, cakaplah. Saya pun akan terima dan perbaiki diri di masa akan datang, Insya-Allah,” katanya lagi.

Dalam pada itu, ketika ditanya mengenai keyakinannya mempertaruhkan lagu bergenre balada yang sarat dengan emosi berbanding trend semasa yang lebih memihak kepada lagu rancak dan cepat tular, Marsya akui mempunyai strateginya tersendiri.

Di samping itu, beliau sedar lagu bergenre rancak bukanlah kekuatan utamanya buat masa ini.

“Buat masa sekarang, fokus dan matlamat utama saya adalah untuk mengukuhkan nama saya terlebih dahulu, selain memperkenalkan genre muzik yang mampu saya bawakan.

“Mungkin pada masa hadapan saya akan cuba meneroka ke arah lagu-lagu yang lebih ‘catchy’ (rancak).