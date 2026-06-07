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Impian lebih besar bawa bakat muda S’pura ke M’sia
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Impian lebih besar bawa bakat muda S’pura ke M’sia
Syaz Smooth, Faiz Zikry, dan Sarah Syazlina cuba nasib dalam program Astro, ‘Big Stage 2026’
Impian lebih besar bawa bakat muda S’pura ke M’sia
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Jun 7, 2026 | 5:30 AM
Selepas menjalani Perkhidmatan Negara (NS), penyanyi muda Singapura, Syaz Smooth, tidak mempunyai hasrat mencuba nasib dalam sebarang pertandingan nyanyian lagi.
Namun, keyakinan yang diberikan kedua ibu bapanya, yang sentiasa berada di sisi sejak beliau menyertai pertandingan realiti, Asia’s Got Talent, pada 2017, mendorong Syaz, atau nama sebenarnya, Syah Riszuan Huslan, 20 tahun, untuk cuba menyerlahkan bakat dalam program terbitan Astro, Big Stage 2026.
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